Что было на «Open. лекции», или о приемах «психологического айкидо»

8 июля доцент Института психологии Северо-Восточного федерального университета Наталья Прокопьева рассказала слушателям субботнего лектория о приемах, позволяющих грамотно выстраивать отношения с окружающими, и поведала о том, как воспитать счастливого, эмоционально здорового ребенка.

Приводя простые, жизненные примеры, гость проекта рассказала собравшимся о принципах амортизации – нескольких психологических приемах, которые можно использовать в повседневной жизни. Один из них – согласие с собеседником. «Когда человек «нападает» на вас, обвиняет в чем-то, агрессивно себя ведет – просто согласитесь с ним. Скажите, к примеру: «Да, я неряшливый, вы правы». Но есть важное «но»: это не значит, что вы обязаны со всеми соглашаться, ведь нужно сохранять чувство собственного уважения, вести себя достойно. Необходимо согласиться, а далее выразить свою позицию, свою точку зрения», – обстоятельно рассказала лектор.

Эксперт подчеркнула, что при использовании подобного приема эмоциональный пыл оппонента постепенно сходит на убыль. При этом выражая свое согласие, человек начинает контролировать свои эмоции и слова. Она также затронула тему манипулирования и отметила, что каждого человека в той или иной степени можно назвать манипулятором, поскольку часто это происходит несознательно. «В некоторых случаях можно применять так называемый «принцип общности» – когда вы выражаете собеседнику сожаление по поводу случившегося, подчеркивая факт того, что вы сделали это вместе, а не вы один виноваты во всем. Так вы не поддаетесь чувству вины и манипуляции собеседника, – продолжила Наталья Прокопьева. – Любая манипуляция всегда основывается на вашей слабости. Если вы ее не демонстрируете, вами не будут манипулировать».

Кроме того, Наталья Прокопьева рассказала о «принципе сэндвича», при котором чередуются «слои» негативной и положительной оценки. Собеседнику выражается недовольство, но при этом уменьшается риск испортить отношения и создать конфликтную ситуацию. Психолог заверила слушателей, что перечисленные приемы работают, помогая человеку снижать количество стрессовых ситуаций, избегать конфликтов и сохранять психологическое здоровье.

Лектор этой недели подробнее остановилась на психологическом здоровье ребенка. «Мы все хотим, чтобы дети умели отстаивать свое мнение, не становились жертвами. Все дело в самореализации. Ваша задача как воспитателей – помочь ребенку найти ту нишу, в которой он будет чувствовать себя нужным, лучшим», – отметила она в выступлении.

В любом взаимодействии себя нужно подавать со всеми своими достоинствами и недостатками. Нужно быть честными в первую очередь с самим собой, резюмировала Наталья Прокопьева. Так завершилась пятая по счету лекция в парке культуры и отдыха. Фотографии с мероприятия можно посмотреть по ссылке.

Гостем следующей лекции станет известный юрист Макар Яковлев. Темой выступления профессора кафедры уголовного права и процесса юридического факультета СВФУ станут вопросы экономического развития России и коррупция. Открытый университет неизменно ждет всех желающих в субботу, 15 июля в 17:00. Рекомендуется пройти регистрацию здесь:

https://redaktsiya-novostey-svfu.timepad.ru/event/536492/

Партнеры лектория СВФУ: Российское общество «Знание», Парк культуры и отдыха города Якутска, редакция газеты «Якутск вечерний». Вода линии KYN для гостей предоставляется компанией «Ягоды Якутии».