ЧС в АЛРОСА: На руднике «Интернациональный» остановился главный вентилятор

На руднике «Интернациональный» АК АЛРОСА введен режим ликвидации чрезвычайной ситуации из-за остановки главного вентилятора. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на свой источник в экстренных службах региона.

В результате происшествия пострадавших нет, рабочие самостоятельно выходят на поверхность, отметил собеседник телеканала «Якутия 24».

Сообщается, что концентрация углекислого газа в руднике находится в норме.

В июне в АЛРОСА отметили, что интенсивность проходческих работ на «Интернациональном» в целях безопасности будет снижена.

Рудник «Интернациональный» расположен в 16 км к юго-западу от города Мирного, введен в эксплуатацию в 1999 году. В 2017 году на руднике было произведено 3,7 млн карат алмазов.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что АЛРОСА ликвидирует последствия размыва дамб на реке Ирелях в Якутии.