ЧП: якутский школьник потерял сознание при исполнении хором песни

Во время исполнения песни «Катюша» сводным хором школьников города Покровска в Якутии произошел инцидент: шестиклассник внезапно потерял сознание и упал на ступени лестницы. По информации районного управления образования, мальчику была немедленно оказана первая помощь – его привели в чувство до приезда «скорой», госпитализация не потребовалась.

«Вчера у нас состоялось мероприятие, организованное управлением образования и управлением культуры. Выступил сводный хор учащихся и родителей. Во время исполнения песни «Катюша» мальчик упал в обморок. Сразу вызвали «скорую помощь», которая приехала через 7 минут. К тому времени он пришел в себя – оказали помощь зрители, среди которых были медицинские работники. Немедленно оповестили маму мальчика. Она приехала и после консультации с врачами отвезла его домой. Чувствует он себя хорошо, сегодня уже должен посетить уроки», — сообщила исполняющая обязанности начальника управления образования Хангаласского улуса Надежда Скрябина.

По ее словам, песню исполнили до конца, чтобы не вызвать неорганизованного спуска детей с лестницы, так как при этом мог пострадать еще кто-то из присутствующих.

Скрябина подчеркнула, что предположительной причиной потери сознания стала аллергия на краску: «Ранее такого у него не наблюдалось. Могло сыграть роль сильное волнение – ребенок находится на пороге переходного возраста».