ЧП в руднике АЛРОСА: новая информация

Все шахтёры рудника «Удачный» подняты на поверхность

Все шахтёры рудника «Удачный» подняты на поверхность. Все в безопасности, никто не травмирован, сообщают в пресс-службе АК «АЛРОСА».

Как сообщалось ранее, в 15.30 часов 17 января на руднике «Удачный» АК «АЛРОСА» произошло отключение электроэнергии, которое по данным пресс-службы Западных электрических сетей ПАО «Яутскэнерго», полностью восстановлено в 17.34 ч. Электроснабжение рудника восстановлено энергетиками Удачнинского сетевого участка Айхальского РЭС ЗЭС.

На момент отключения электроэнергии в руднике ориентировочно находился 171 человек, эвакуация которых началась сразу после отключения электроэнергии. Горняков вывозили с отметок -380 и — 480 по запасным выходам в карьер «Удачный» на портал отметки -170.

После подачи электроэнергии в 17.34 продолжился вывод персонала с отметки – 170. На данный момент все работники рудника «Удачный» подняты на поверхность.

Горняков выводили на поверхность планово по имеющимся клетям по графику замены дежурных смен. Пострадавших шахтёров нет.

На месте в руднике «Удачный» работали два отделения «Якутского ВГСО» ФГУП «ВГСЧ».