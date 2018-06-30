ЧП на Лене. Есть пострадавшие

На пульт республиканского центра катастроф в 13:00 30 июня поступило срочное сообщение, что в 135 км. от города Якутска по направлению к Сангарам сел на мель Метеор. На борту находилось 45-50 человек, точное количество пострадавших неизвестно. По предварительной информации пострадавшие с переломами, ушибленными ранами. Центром медицины катастроф сформирована медицинская бригада из врача-анестезиолога-реаниматолога, врача травматолога и фельдшера, для направления к месту происшествия. Подробная информация будет опубликована позднее.
Источник: ГБУ РС(Я) «РЦМК».
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