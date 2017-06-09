«Чорон добра» объединит всю республику

Известный активист, обладатель номинаций «Доброволец года – 2015» и «Герой нашего времени», Антон ВАСИЛЬЕВ обратился в Якутское региональное отделение Всероссийского совета местного самоуправления за поддержкой в реализации акции «Чорон добра». Председатель ЯРО ВСМС, председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ призвал членов местных отделений ВСМС откликнуться и присоединиться к эстафете «Чорона добра».

Цель проекта Фонда социальной помощи гражданам и сохранения окружающей среды «Чорон добра», от лица которого выступает Антон Васильев, — объединить всю Якутию добрыми делами. По задумке инициаторов, эстафета добра вместе с символом проекта — чороном, должна передаваться от одного населенного пункта другому, между районами и улусами, охватив всю обширную территорию Якутии, соединив ее жителей общей цепочкой милосердия.

Члены ЯРО ВСМС, которое объединяет глав, депутатов муниципального уровня и активных жителей почти всей республики, охотно подключились к акции «Чорон добра». Традиции добрососедской помощи издавна соблюдают в якутских селах, жители которых всегда помогают друг другу в беде, иначе на севере не выжить. Добро есть в каждом человеке и понятно на любом языке.

На первом этапе в акции в прошлом году участвовало 10 тысяч человек из 11 населенных пунктов. Второй этап стартовал недавно в Якутске, затем «Чорон добра» был передан Алдану.

В свою очередь жители Алданского района вручили «Чорон добра» в руки Андрею Находкину, руководителю Мегино-Кангаласское местного отделения ВСМС. Собранная алданцами благотворительная помощь была передана остро нуждающимся семьям и детям-сиротам Мегино-Кангаласского улуса.

В свою очередь благотворительная помощь, собранная теперь уже мегинцами, была передана Амгинскому улусу в лице руководителя местного отделения ВСМС Алексея КАРМАНОВА. Далее амгинцы соберут помощь для соседей и передадут Чурапчинскому улусу. Затем на очереди — Таттинский и Усть-Алданский. Пока «Чорон добра» передают из рук в руки в заречных улусах, потом организаторы определят дальнейший его маршрут по улусам Якутии.

ВСМС подает пример добрососедства и поддерживает акцию милосердия, которая станет доброй традицией Якутии!