ЧМ по мас-рестлингу: Якутск встречает гостей и спортсменов

Сегодня, 21 ноября, а аэропорту Якутска, прошла официальная встреча гостей и спортсменов Чемпионата мира по мас-рестлингу.

На встрече присутствовал министр спорта и физической культуры Иннокентий Григорьев, зам. министра Александр Бугаев и зам. директора «РЦНВС им В. Манчаары» Гаврил Мохначевский.

Самолет, к счастью, прилетел вовремя и без никаких задержек. Встречали гостей из Венгрии, США, Канады, Афганистана, Германии, Украины, Новой Зеландии, Польши, Финляндии и Индии. Отметим, что из Венгрии к нам прилетела съемочная группа, которая будет снимать фильм о чемпионате, а также посетит все достопримечательности нашего города. Всех гостей угостили традиционным караваем и оладьями с кумысом, которые они с удовольствием отведали.

После встречи всех отвезли в гостиницы и общежития, где они будут проживать во время чемпионата.