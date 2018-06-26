Члены Нефтегазстройпрофсоюза выступили против пенсионной реформы

Участники семинар-совещания профсоюзного актива Якутской республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюз России, состоявшегося 22 июня в конференц-зале гостиничного комплекса «Полярная звезда», выразили решительное несогласие с законопроектом о повышении пенсионного возраста.

«Мы не видим внятного экономического обоснования. Считаем, что перед принятием подобного антисоциального решения необходимо было проводить широкое общественное обсуждение», — сказал заместитель председателя Нефтегазстройпрофсоюз России Владислав Зотов.

Мнение руководства профсоюзной организации разделяет председатель Якутского отделения Федор Нечай. Он отметил, что повышение пенсионного возраста лишь усугубит и без того устойчивую тенденцию оттока населения из районов Крайнего Севера. «Мы также внесли предложение, чтобы данная реформа не касалась жителей районов Крайнего Севера и приравненные к нему местности».

В работе семинар-совещания приняли участие 50 делегатов от предприятий, входящих в состав Нефтегазстройпрофсоюз России. Участники семинара также обсудили вопросы улучшения условий труда работников, охраны труда, индексации заработной платы, социальных льгот и гарантий для работников и пенсионеров отрасли. Лидеры профсоюзной организации обратились к активу, чтобы и далее эффективно работали с работодателями для недопущения снижения уровня социальных льгот и гарантий для работников, закрепленных в коллективных договорах акционерных обществ, в том числе по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах.

«От семинара почерпнула много полезной информации для личностного и профессионального роста. С большим интересом заслушали выступления заместителя председателя Нефтегазстройпрофсоюза России Владислава Зотова, Светланы Есауловой, Евгения Есенина. Перед нами поставлены новые задачи по дальнейшей социальной поддержке наших работников. Так что впереди — большая работа!» — поделилась мнением председатель профсоюзного комитета исполнительной дирекции АО «Сахатранснефтегаз» Мария Романова.