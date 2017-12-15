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15 декабря 2017, 17:20
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Члены комитета Совета Федерации по региональной политике поддержали Егора Борисова

14 декабря Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов принял участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. На повестку был вынесен вопрос о совершенствовании законодательства о развитии Арктической зоны и снятии инфраструктурных ограничений Якутии.

Заседание профильного комитета стало первым мероприятием в рамках проведения Дней Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, органов государственной и законодательной власти региона.

Открывая заседание, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко подчеркнул роль Республики Саха в обеспечении экономической и национальной безопасности России. «Думаю, никого не нужно убеждать, что благополучие Якутии является важнейшим фактором для развития нашей страны, для её безопасности, в том числе экономической. Нигде в мире нет территориального образования, которое могло бы превзойти по площади этот уникальный регион», — сказал Олег Мельниченко. Он также добавил, что Якутия – это, конечно же, Арктическая зона РФ, крупнейший сырьевой резерв государства, где хранятся нетронутые ресурсы углеводородного, минерального сырья, имеющие глобальное стратегическое значение.

По словам сенатора, развитие Арктической зоны России в силу климатической специфики, низкой плотности населения, уязвимости окружающей среды, зависимости от сложных схем поставок топлива и продовольствия требует особых правовых, организационных, финансовых, административных подходов. За последние годы приняты основополагающие документы, установлены главные цели и задачи, приоритеты и механизмы реализации государственной политики РФ в Арктике, определен состав сухопутной территории арктической зоны, утверждена стратегия и госпрограмма. После многолетних дискуссий 20 ноября 2015 года принято решение о необходимости разработки проекта Федерального закона «Об Арктической зоне РФ».  Но, к сожалению, данный законопроект уже два года находится на согласовании в Правительстве РФ, хотя изначально планировалось внести его в Госдуму ещё в декабре 2016 года.

«Перед заседанием мы предварительно обсуждали с главой Якутии и народными депутатами проблемы, которые есть в республике, — проинформировал коллег председатель комитета. – Егор Афанасьевич рассказал, что из-за отсутствия круглогодичных дорог больших затрат требует строительство зимников, не всегда и не везде осуществляется регулярное авиасообщение, есть трудности в санитарной авиации».  

Егор Борисов в своём лаконичном выступлении подтвердил слова Олега Мельниченко. Но добавил, что при всех особенностях, определяющих нюансы ведения хозяйственной деятельности, Республика Саха (Якутия) сегодня закрепила за собой статус устойчиво развивающегося субъекта РФ. Так, Якутия входит в десятку лучших регионов страны по объёму валового регионального продукта на душу населения, признана лидером по темпам роста налогового потенциала, демонстрирует неуклонный естественный прирост, уровень средней продолжительности жизни в регионе достиг 71 года, что является самым высоким показателем на Дальнем Востоке. Доля инвестиции составляет треть от ВРП, а это лишний раз подтверждает стабильную экономическую ситуацию. В республике сохраняется уникальное сельское хозяйство, строится больше всего жилья в Дальневосточном федеральном округе. Многое делается и в социальном развитии, с учётом того, что далеко не каждый пациент может себе позволить выехать за пределы республики, заметны позитивные сдвиги в сфере здравоохранения. Строятся новые школы и детские сады. Поддерживается местное производство, созданы все институты и инструменты поддержки малого бизнеса.

«Тем не менее, по ряду вопросов, определяющих качество жизни, нам необходимы новые грамотные решения. В первую очередь это касается ограничений в области транспорта, энергетики, связи и информатизации. Не может не беспокоить нас и относительно высокий уровень бедности в республике», — поделился с российскими законодателями Егор Борисов.  Он сообщил, что в соответствии с принятой Стратегией развития Якутии до 2030 года, в регионе будет реализовано порядка 400 больших проектов, включая формирование логистического центра в районе города Якутска, поставлена задача создать дополнительно около 50 000 новых рабочих мест. При этом лидер республики призвал сенаторов обратить внимание на необходимость более взвешенного подхода к изменениям налогового законодательства, так как из-за резких нововведений бюджет региона теряет существенные средства, хотя даже несмотря на это, собственные доходы Якутии растут и на сегодняшний день составляют в общей структуре бюджета примерно 70 процентов.

Также на совещании были озвучены инициативы Правительства РС(Я) о необходимости совершенствования методики межбюджетных отношений в связи с возникающими кассовыми разрывами у предприятий, занимающихся осуществлением серверного завоза и предложения, касающиеся ускорения работы по внесению федерального закона о создании (с 1 января 2019 года) постоянных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова пообещала, что все замечания и предложения республики будут обязательно учитываться в дальнейшей работе. «Мы очень тесно отработали с вами по дальневосточному гектару, хотя перед нами стояла непростая задача. Но позиция Якутии была предельно жёсткая и, как сейчас все убедились, правильная. Нет практически ни одного законопроекта, по которому республика не высказала бы своё авторитетное и аргументированное мнение, и мы к вам всегда прислушиваемся», — сделала вывод Карелова, попутно выделив успехи Якутии по внедрению опережающих технологий в образовании.

Сенатор Екатерина Лахова выразила своё искреннее восхищение тем, как в Республике Саха (Якутия) выстраивается взаимодействие органов власти и лично главы с гражданским обществом, общественными организациями и советами: «Опыт Якутии в этом направлении может служить примером для других регионов. Хочу также сказать спасибо супруге Егора Афанасьевича. Здорово, что Прасковья Петровна занимается общественной работой, женскими организациями. Если бы супруги всех губернаторов так действовали, социальные вопросы легче бы у нас продвигались».

Также добрые слова в адрес Якутии и Егора Борисова выразил Николай Рыжков, член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а в прошлом председатель Совета министров СССР.   «Егор Афанасьевич, знайте, что в этом комитете находятся ваши друзья и соратники. Ваши достойные представители здесь работают, болеют за республику, и мы всегда поддерживаем Якутию, прекрасно понимая, что это нерядовой регион. Когда рассматриваем вопросы, связанные с северами, с малочисленными народами, поддерживаем вас всегда», — заявил патриарх отечественной политики.

Егор Борисов сердечно поблагодарил Николая Ивановича Рыжкова за реализацию многих крупных для Якутии промышленных и инфраструктурных проектов в годы советской власти, вручив ему юбилейный знак в честь 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства. Этот же знак глава вручил первому заместителю комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степану Киричуку, поддержка которого, по мнению Ил Дархана, очень помогла муниципальным образованиям республики на этапе становления института местного самоуправления.

Все предложения, рассмотренные на заседании профильного комитета, будут проанализированы и включены в виде рекомендаций в специальное постановление Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия). Документ будет принят за основу в рамках 425-го заседания Совета Федерации, которое состоится 15 декабря, а его утверждение в целом, скорее всего, состоится на завершающем пленарном заседании осенней сессии 26 декабря 2017 года.

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Источник: www.egorborisov.ru Фото Марии Васильевой (ЯСИА).
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