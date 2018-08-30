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Члены избирательной комиссии едва не утонули в Якутии

В районах Якутии продолжается досрочное голосование. Порой, чтобы добраться до избирателей, находящихся в труднодоступных местах, членам избирательных комиссий приходится преодолевать экстремальные сложности. Так, в Нерюнгринском районе, в ходе одной из поездок автомобиль с членами Иенгринской УИК залило водой при переправе через реку, рассказали ЯСИА в комиссии.

 «Добираться до избирателей нынче приходится в экстремальных условиях. 24 августа при переезде через реку Горбыллах автомобиль, перевозивший членов избиркома, не смог форсировать водную преграду и его залило водой, уровень которой повысился из-за обильных осадков. К счастью, люди и груз не пострадали, однако, чтобы добраться до избирателей, пришлось идти несколько километров пешком до трассы, потом добираться на перекладных«, — рассказала ЯСИА председатель Иенгринской УИК Ирина Кулакова.

На сегодня в Нерюнгринском районе досрочно проголосовали 190 избирателей. Сотрудники избирательных комиссий организуют передвижные избирательные участки в местах работы золотодобывающих бригад, оленеводческих стойбищ. Попутно они выполняют социальную нагрузку, помогая вывезти из труднодоступных мест детей, проводивших лето с родителями.

Так, 27 августа члены Иенгринской участковой избирательной комиссии на вертолете вылетели в родовую общину Гиркис, кочующую с оленестадом в верховьях реки Чульман и оленеводческую бригаду №6, расположенную в верховьях реки Алдан, в районе речки Буржуй. Председатель комиссии Ирина Кулакова и заместитель  председателя ТИК Екатерина Ильина своими силами организовали на оленьих стойбищах передвижные избирательные участки, на которых жители Иенгры, находящиеся вдалеке от дома, в числе первых в районе проголосовали за кандидатов на должность главы Якутии, в народные депутаты и в районный совет.

Обратным рейсом члены комиссий вывезли 12 школьников, которые проводили лето с родителями и теперь должны продолжить учебу в школе.

30 августа досрочное голосование пройдет среди работников золотодобывающего участка старательской артели «Пламя», расположенном более чем в 200 км от Нерюнгри.

Напомним, досрочное голосование стартовало на территории Якутии 19 августа. На начало недели проголосовало 497 человек в шести районах республики. Всего досрочным голосованием планируется охватить более четырех тысяч избирателей в 27 районах республики. Для обеспечения голосования в труднодоступных местах -оленеводческих стадах, участках золотодобычи — используется как наземный, так и авиационный транспорт.

 

Источник: http://ysia.ru/v-neryungri-chleny-izbirkoma-edva-ne-utonuli-dobirayas-do-izbiratelej/
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