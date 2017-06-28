Члены экипажа Международной космической станции поздравили якутян с открытием Ысыаха Олонхо

Ысыах Олонхо стартовал в местности Хомустах Вилюйского улуса. За торжественным открытием национального праздника, исполнением традиционного алгыса, обрядом кумысопития и осоухаем могли наблюдать не только гости и участники мероприятия, но и экипаж Международной космической станции.

Премьер-министр Якутии Евгений Чекин поздравил вилюйчан, организаторов, участников и гостей от имени правительства, а также зачитал приветствие главы республики Егора Борисова.

«Считаю глубоко символичным, что нынешний Ысыах Олонхо проходит именно здесь, на Вилюйской земле. Программа обширна и чрезвычайно насыщенна. Особенно радует то, что запланировано много мероприятий, в которых примут участие дети, молодые люди», — сказал Чекин.

Собравшихся из космоса поздравил командир 52-й экспедиции на МКС Федор Юрчихин. Он признался, что влюблен в суровый северный край: «Поздравляю якутян с праздником, объединяющим все народы. Из иллюминаторов международной космической станции видны огромные просторы республики, и мы восхищаемся ее первозданной красотой. Желаем всем жителям региона плодотворной работы во имя процветания Якутии. Благополучия, веры, надежды, любви».

На церемонии открытия были награждены 11 исполнителей Олонхо: Семен Иванов – Чочу Сэменэ, Василий Иванов – Чиллэ Баhылай, Владимир Данилов, Аркадий Захаров, Валентин Исаков, Дмитрий Кривошапкин, Кирилл Никифоров, Николай Сафонов, Николай Тарасов,Никандр Тарасов и Петр Тихонов.

Указом главы Якутии звания заслуженных работников культуры и народного хозяйства присвоены Люции Прокопьевой и Альбине Ионовой. Знак отличия «Гражданская доблесть» вручен председателю совета ветеранов Бегчегенского наслега Николаю Иванову. Юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией» получили участники Великой Отечественной войны Николай Афанасьев и Николай Николаев.

В программе Ысыаха — республиканские конкурсы исполнителей Олонхо и тойука, запевал и народных умельцев.