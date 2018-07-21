Членов, член правительства и продюссер в РБ-2

Валерий Шадрин пишет:

Позавчера, 18 июля мне должны были снять аппарат Елизарова.

Я с утра, настроением поехал в РБ-2, меня возила туда и обратно моя любимая ученица, отличник культуры РС(Я), лауреат 2 международных эстрадных конкурсов в Италии и Испании Лена Жиркова – Долгун кыыhа.

Поднялся на 3 этаж. Сказали, что все хирурги на операциях.

Сидел долго молча в коридоре, и вдруг раздался смех, до того узнаваемый, оказывается это был наш Членов.

Я помчался к нему, я вошел в его палату, Владимир Михайлович стал мне рассказывать анекдоты, угощал фруктами и орехами, он со страстью, с хохотом делился со страшно смешными историями, что я аж надорвал живот!!!

И вдруг, в палату вошел заведующий травматологичесим отделением, хирург от Бога, Тордуин Степан Семенович, мы с ним поздоровались, он молча посмотрел мою правую ногу, и сказал: Приезжай 04 августа, тогда снимем аппарат.

Потом Степан Семенович пообщался с Членовым.

Дорогие друзья, оказывается, никто не застрахован от таких переломов ноги и рук! Берегите себя!

Оказывается, рядом в другой палате лежал заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

И так, Владимир Михайлович Членов, один их самых легендарных людей Земли Олонхо, поверьте я знал величайщих людей человечества, таких как Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, он бы их и очаровал своим смехом, анекдотами в течении 5 минут…

Поверьте, 5 месяцев быть в аппарате Елизарова, это каторга…