Членов, член правительства и продюссер в РБ-2

Валерий Шадрин пишет:
Позавчера, 18 июля мне должны были снять аппарат Елизарова.
Я с утра, настроением поехал в РБ-2, меня возила туда и обратно моя любимая ученица, отличник культуры РС(Я), лауреат 2 международных эстрадных конкурсов в Италии и Испании Лена Жиркова – Долгун кыыhа.
Поднялся на 3 этаж. Сказали, что все хирурги на операциях.
Сидел долго молча в коридоре, и вдруг раздался смех, до того узнаваемый, оказывается это был наш Членов.
Я помчался к нему, я вошел в его палату, Владимир Михайлович стал мне рассказывать анекдоты, угощал фруктами и орехами, он со страстью, с хохотом делился со страшно смешными историями, что я аж надорвал живот!!!
И вдруг, в палату вошел заведующий травматологичесим отделением, хирург от Бога, Тордуин Степан Семенович, мы с ним поздоровались, он молча посмотрел мою правую ногу, и сказал: Приезжай 04 августа, тогда снимем аппарат.
Потом Степан Семенович пообщался с Членовым.
Дорогие друзья, оказывается, никто не застрахован от таких переломов ноги и рук! Берегите себя!
Оказывается, рядом в другой палате лежал заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).
И так, Владимир Михайлович Членов, один их самых легендарных людей Земли Олонхо, поверьте я знал величайщих людей человечества, таких как Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, он бы их и очаровал своим смехом, анекдотами в течении 5 минут…
Поверьте, 5 месяцев быть в аппарате Елизарова, это каторга…
Ну и урод
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