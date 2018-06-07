Член палаты Якутии Наилла Дейбук: Не мешал бы главам Следственный комитет…

Член Общественной палаты РС(Я) Наилла Дейбук – одна из самых активных. Все, что острого происходит в «подконтрольном» ей Усть-Майском районе, становится известно в Палате, благодаря ей.

С первых дней чрезвычайной ситуации в Усть-Майском районе Наилла Галлиуловна и общественность района следит за всеми действиями федеральных, региональных и местных властей. Как идет эвакуация, как устроены люди в эвакопункте, как поступает и распределяется гуманитарная помощь, как идет выплата компенсаций. Сейчас общественность пристально следит за ходом восстановления разрушенных паводком домов и коммуникаций поселков района.

Наилла Галлиуловна находится сейчас в командировке в Якутске. Конечно, она зашла в Общественный центр и рассказала в подробностях, как жители Усть-Майского района боролись со стихией.

Наилла Дейбук:

— 10 мая у нас в районе была объявлена повышенная готовность к ЧС, а 12 мая объявили ЧС. Уже было видно, что уровень воды поднимается стремительно. Я не совсем разделяю претензии людей, которые говорят, что никто ничего не знал. Меры по предупреждению населения администрациями населенных пунктов были проведены. Осуществлялся подворный обход социальными работниками, оповещение проводилось через громкоговорящую связь.

Беспечность некоторых людей просто удивляет. Например, когда шла эвакуация людей вертолетами из сел Кюпцы и Эжанцы вертолеты отвлекались на поиски… охотников. Как можно было, понимая, что беда близко, уходить на охоту, подвергать себя опасности, а потом требовать спасения от государственных учреждений, которые заняты эвакуацией!!! Мое личное мнение — следует запретить весеннюю охоту в тех районах, где есть угроза затопления.

Эвакопункты были во всех населенных пунктах развернуты заблаговременно. В районном центре Усть-Мая такой пункт был организован на базе Детско-юношеской спортивной школы. Прием эвакуированных людей велся организованно. Всех прибывших осматривали врачи, в том числе педиатры. По медицинским показаниям некоторых отправляли в больницу. Кстати, второй эвакопункт – 30 коек – был открыт в Центральной районной больнице.

Первым делом всех поили горячим чаем, давали перекусить. Продукты приносили жители поселка, предоставила администрация поселка Усть-Мая. Трехразовое горячее питание было организовано в Усть-Майской средней школе, куда подвезла продукты администрация района. Для детей в эвакопункт предприниматели передали игрушки. Там же эвакуированные могли выбрать себе что-то из одежды и обуви. Людей с эвакопункта подвозили на автобусе.

Я разговаривала с размещенными в эвакопункте, все были очень довольны питанием, говорили, что кормят вкусно. В школьной столовой выпекали собственный хлеб, там же имеется свой пункт очистки воды. А больше всего порадовалась тому обстоятельству, что почти всех пострадавших в ходе паводка разобрали по семьям родственники и друзья. В эвакопункте оставалось немного человек.

Из села Эжанцы с согласия родителей была эвакуирована группа из 8 детей с воспитателями. Для них нашли отдельное помещение, организовали 4-х разовое питание, снабдили игрушками и книжками. Многие жители поселка Усть-Мая передавали детям детскую одежду и обувь.

С 15-16 мая пошла волна «гуманитарной помощи». Большое спасибо всем, кто ее собирал и отправлял! Причем так быстро. Когда вода спала в затопленных поселках, детей нужно было отправлять в школу. Вопрос в чем? Обувь-то вся мокрая, испорченная. И своевременная гуманитарная помощь одеждой, обувью и продуктами очень помогла. Так что спасибо всем добрым людям!

Первую «волну» гуманитарной помощи встречали и сразу отправляли по поселкам на вертолетах и на барже. 18 мая прибыла вторая очередь. И тут уже вместе с администрацией района работали мы, общественники. Я, как представитель Общественной палаты РС(Я), члены Общественного совета с.Петропавловск Любовь Пономарева, Яков Конников и другие. Очень хорошо отработало землячество Усть-Майского района, помогали Аграрная партия, фирма «Айгуль». Компания «Якутскэнерго» быстро организовала поставку необходимого материала и специалистов на восстановительные работы. Стихией снесло более 130 опор электропередач. Понятно, что затопленные села остались без света. Компания сразу завезла в район генераторы и первым делом стала подключать больницу, пекарню, школу в п.Эльдикан. Предприниматель из Нижнего Бестяха Руслан Федотов передал в п.Эльдикан дизель-генератор. Другой предприниматель Александр Дьячковский предоставил манипулятор, чтобы была возможность без проблем загружать и разгружать все необходимое с вертолета и на баржу. Баржу оперативно предоставил Алданский район. И, в целом, предприниматели молодцы: Татьяна Пегашкина, которая напекла хлеб в своей пекарне и сразу отправила их с баржой в пострадавшие села, Сергей Комоцкий направлял бутилированную воду, Наталья Далбаева, Лариса Мунарева принесли множество абсолютно новых с бирками вещей, Евдокия Березовская передала продукты, аптека № 22 передавала бесплатно лекарства.

Работы по сортировке груза было достаточно. Поэтому общественники Саргылана Скрыбыкина, Андрей Попов, Сергей Софронов подключились очень активно. Распределяли помощь в спортзале Усть-Майского клуба, чтобы легче было перевозчикам разобраться, кому что везти. Прогноз погоды предрекал дождь, поэтому груз надежно укрывался на барже.

22 мая приехал из Якутска председатель Госкомитета РС(Я) по занятости населения Степан Москвитин. Вместе с ним и директором центра занятости в Усть-Майском районе, заместителем Улусного Собрания депутатов Усть-Майского района Людмилой Николаевой я отправилась в пострадавшие от паводка в населенные пункты — села Кюпцы, Эжанцы, поселок Эльдикан. Поехали на лодках, поскольку другого транспортного сообщения с ними не было. Авиаплощадки везде затоплены, дороги в летнее время отсутствуют.

Рабочая группа встретилась с жителями из затопленных домов, осмотрела жилые дома, попавшие под затопление. Посетили детский сад «Чебурашка» в Эльдикане, побывали в работающих магазинах села Кюпцы и поселка Эльдикан. Продукты первой необходимости есть, цены не завышаются. Отделения Сбербанка, кстати, тоже работают. Местные предприниматели молодцы! По заявкам жителей своевременно реагируют на поставку всего необходимого: газовые баллончики, газовые плитки, строительные материалы.

Жалкая картина была в детском саду. Пропало все : мебель, паласы, игрушки, книжки. Особо работники опечалились из-за утраты печатных изданий. Библиотека копилась с 60-х годов прошлого столетия! Испортился баян – предмет гордости детсада и музыкального руководителя.

С главами поселений обсуждался объем и виды восстановительных работ, как привлечь население через центр занятости. Тема разговора дошла даже до острой необходимости срочного обучения некоторым профессиям, нужным для восстановительных работ, таких как печники. Также были рассмотрены вопросы по охвату занятостью несовершеннолетних. Населению я рассказала о том, как распределялась гуманитарная помощь, что Усть-Майский район поддерживает вся республика, собирается помощь во всех районах. Хотела, чтобы люди не чувствовали себя оставленными один на один с бедой.

Главы поселений ставили вопрос о формировании студенческих отрядов из числа ребят-жителей пострадавших сел. Жители Эжанцев просили выделить 25 квот для детей из многодетных семей для отдыха в республиканских летних лагерях.

Остро стоит вопрос об оказании юридической помощи. Многие люди не зарегистрировали свое имущество и теперь должны решать свою проблему в суде. А это очень сложно для них. Юрист районной администрации ставила вопрос о том, чтобы была разработана единая схема подачи заявлений, шаблоны, чтобы люди могли просто вписать свои данные. Хотя порой возникают и сложные вопросы. Некоторые ведь живут в Якутске, а числятся хозяевами пострадавшей недвижимости.

Сейчас, конечно, остро стоит вопрос о восстановлении населенных пунктов. Ведь они были не только затоплены, огромные глыбы льда принесло и во дворы, и на дороги, и на авиаплощадки. Их для начала надо убрать с дорог и в Эльдикане именно с этого начали свою работу, а также с подключения к электрокоммуникациям жизненно важных объектов через дизель-генераторы. Запускали срочно котельные. Работы у глав поселений, пострадавших от паводка — непочатый край. И в это время Следственным комитетом возбуждены уголовные дела в отношении глав муниципальных образований, подвергшихся затоплению.

Это очень мешает главам трудиться. Вы представить себе не можете, как это морально и физически тяжело, когда есть огромный вал проблем, а приходится отвлекаться на подготовку ответов на многочисленные запросы. Неужели следователи не могут повременить с проверкой? Дайте людям возможность нормально работать! Ведь сейчас важнее всего восстановить разрушенные села. Зачем людям дополнительный стресс, нагрузка, когда ее и так хватает?

Я с детства знаю, что такое паводок. Жили семьей в селе Белькачи. Каждые три-четыре года случались наводнения. Никто никогда нас не оповещал. Население и без этого прекрасно знало, что происходит и каждый год без нажима со стороны готовилось. Папа был речником, отправлялся в плавание, мама – санитаркой, тоже уходила на работу. Мы с сестрой, совсем маленькие, сидели одни на крыше. В те времена все было проще. Односельчане восстанавливали жилье, помогая друг другу. С предприятия приходили печники, плотники… Переживали наводнения спокойно, даже обыденно, без излишнего драматизма, без громких уголовных дел, стучания по начальственным столам. Надеюсь, и сейчас так будет. Традиции взаимопомощи, умение держаться в беде вместе ведь живы, они никуда не делись.