АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-36
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.60
 68.87
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.12.2017, 0:00
Столица
Сегодня день рождения руководителя и предпринимателя
29.12.2017, 23:45
Футуролог
Гороскоп на 2018 Год по знакам зодиака — Желтой Земляной Собаки
29.12.2017, 22:45
Общество
Эксклюзив
Итоги 2017 года в Якутии: навозный бренд, митинги и кадровая «кадриль»
29.12.2017, 21:12
Происшествия
Резонанс
ФСБ о сообщениях о минировании торговых центров Якутска
29.12.2017, 21:08
Республика
30 декабря, 31 декабря, 9 января предстоят временные ограничения электроснабжения
29.12.2017, 18:00
Экономика
За счет капремонта условия проживания улучшили 28 тысяч человек
29.12.2017, 17:45
Общество
Какой салют или фейерверк купить? Советы Роспотребнадзора
29.12.2017, 17:35
Общество
Член Общественной палаты РС(Я) Наталья Холодинина ликвидировала ЧС!
29.12.2017, 17:21
Экономика
Якутия поднялась на 29 пунктов и вошла в топ-25 в рейтинге регионов по информатизации
29.12.2017, 17:15
Общество
Александр Ноговицын: «Новогодний праздник всегда дарит нам надежду на лучшее»
29.12.2017, 17:05
Происшествия
Водителя «Тойоты» вынесло на встречку
29.12.2017, 16:50
Культура & Образование
В Якутии разработают комплексный проект для детей с особыми возможностями здоровья
29.12.2017, 16:45
Республика
Вышел новый номер журнала «Байанай»!
29.12.2017, 16:40
Экономика
Василий Шимохин поздравил с Новым годом молодых железнодорожников
29.12.2017, 16:20
Культура & Образование
Названы лауреаты журналистских премий 2017 года
29.12.2017, 16:10
Происшествия
В Якутске задержали очередных бутлегеров
29.12.2017, 16:02
Происшествия
Экстра
«В ТРК «Азия» заложили бомбу» — свидетель
29.12.2017, 16:00
Общество
Якутские партийцы поздравили детей из реабилитационного центра
29.12.2017, 15:55
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутии впервые вручены национальные кинопремии!
29.12.2017, 15:50
Общество
Акция «Подари волшебство» добралась до Сунтара
29.12.2017, 15:40
Экономика
Министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Данил Саввинов подвел итоги отрасли в 2017 году
29.12.2017, 15:30
Общество
Выбор народа: Якутские ножи, изготовленные в колонии, имели большой спрос на новогодней ярмарке
29.12.2017, 15:20
Происшествия
Второклассница упала под колеса автобуса. К счастью, водитель вовремя остановился
29.12.2017, 15:10
Общество
Резонанс
Волшебство для девочки из Намцев
29.12.2017, 14:55
Общество
Всероссийский Совет местного самоуправления поддержал кандидатуру Владимира Путина
29.12.2017, 14:45
Экология
Сахамин Афанасьев: Год экологии стал для нас ориентиром в ближайшее будущее
29.12.2017, 14:35
Экономика
В аэропорту «Якутск» появилась новая услуга
29.12.2017, 14:23
Экономика
Пенсионная система: что ждет якутян в 2018 году?
29.12.2017, 14:12
Общество
Водителей в Якутске поздравили Дед Мороз и Снегурочка
29.12.2017, 13:40
Экономика
В Якутии МРОТ повысится до 23,7 тысяч рублей
29.12.2017, 13:30
Красота & Здоровье
7 ошибок, которые мы совершаем перед праздником
29.12.2017, 13:20
Происшествия
Житель Черского выломал дверь в квартиру знакомой, в поисках экс-супруги
29.12.2017, 13:10
Общество
Сегодня — День Пожарной охраны Якутии
29.12.2017, 13:00
Красота & Здоровье
Остерегайтесь новогодних травм или как попасть в ЯГБ №3 в праздничные дни
29.12.2017, 12:50
Культура & Образование
Студенты ЯГСХА поздравили жителей Автодорожного округа с наступающим праздником
29.12.2017, 12:40
Общество
К Николаю Кульбертинову заглянули особые гости
29.12.2017, 12:36
Политика
Андрей Панов: Пришло время решать семейные проблемы
29.12.2017, 12:30
Культура & Образование
Фотофакт
Здание АГИКИ украсил счастливый талисман
29.12.2017, 12:20
Происшествия
Резонанс
Отца якутской Золушки лишили родительских прав
29.12.2017, 12:10
Красота & Здоровье
Пищевые отравления и Новый год. Как избежать неприятностей
29.12.2017, 12:00
Экология
Издана книжка-раскраска «Медвежонок Умка-Аяна»
29.12.2017, 11:54
Происшествия
В Якутске трое мужчин задушили приятеля и спрятали тело в лесу
29.12.2017, 11:50
Общество
Дед Мороз и Снегурочка вышли на дороги Якутска вместе с сотрудниками ГИБДД
29.12.2017, 11:40
Финансы
Россельхозбанк запускает сервис Garmin Pay для держателей карт Visa
29.12.2017, 11:30
Экономика
Якутия получит субсидии из федерального бюджета на развитие АПК
29.12.2017, 11:20
Общество
«Подарок» под Новый год от авиакомпании «Якутия»
29.12.2017, 11:11
Общество
В Минсвязи Якутии торжественно вручили гранты главы республики в сфере СМИ
29.12.2017, 11:00
Желток
Смелая фотосессия Гали Виноград
29.12.2017, 10:50
Экономика
Игристый напиток в подарок от сети магазинов «Камелек»
29.12.2017, 10:40
Экономика
Объявление
О режиме работы касс МУП «Теплоэнергия»
29.12.2017, 10:39
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
29.12.2017, 10:36
Политика
Экстра
В Якутии уволен министр
29.12.2017, 10:30
Спорт
В Якутию приедут звезды российского и советского хоккея
29.12.2017, 10:20
Общество
В региональный закон об этнологической экспертизе внесут два изменения
29.12.2017, 10:10
Общество
Народный депутат Василий Тимофеев поздравляет с Новым годом!
29.12.2017, 10:10
Происшествия
Воры-рецидивисты обокрали продуктовый магазин в Верхневилюйске
29.12.2017, 10:00
Общество
Застрявшие в Екатеринбурге якутяне провели флешмоб
29.12.2017, 10:00
Общество
Эксклюзив
Новый год 2018: выходные дни и праздничный календарь (январь 2018 — как отдыхаем)
29.12.2017, 9:50
Культура & Образование
«Клан сопрано» с песней «Возьми меня на полу» представляет Якутию в конкурсе «Новая звезда»
29.12.2017, 9:40
Общество
Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» подвела итоги 2017 года
29.12.2017, 9:30
Происшествия
Мошенник: Планирую купить новогодние подарки … за ваш счет
29.12.2017, 9:20
Экономика
«Туймаада-Нефть» подводит итоги года
29.12.2017, 9:10
Республика
В селе Хатыстыр открыли новую котельную
29.12.2017, 9:05
Происшествия
Ночью вспыхнул пожар в магазине Якутска
29.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 29 декабря 2017
29.12.2017, 0:59
Красота & Здоровье
Сегодня день рождения парикмахера
28.12.2017, 18:49
Общество
Эксклюзив
В Якутске могут открыть представительство «Альянс Франсез»
28.12.2017, 18:00
Культура & Образование
Директор Якутского музея предложил увековечить память К.К. Байкалова — Некундэ
28.12.2017, 17:55
Экономика
29 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
28.12.2017, 17:50
Республика
В Удачном и Айхале появился шустрый мобильный интернет
28.12.2017, 17:40
Общество
Фотофакт
Резонанс
Прокуратура дала официальный ответ по факту нападения на журналистов
28.12.2017, 17:30
Общество
Общественная палата Якутии формирует институт наблюдателей на выборах
Архив новостей
Общество
29 декабря 2017, 17:35
596

Член Общественной палаты РС(Я) Наталья Холодинина ликвидировала ЧС!

Член Общественной палаты РС(Я) Наталья Холодинина очень активно занимается проблемами микрорайона «Северный»,  где живут многодетные семьи. Участки им выделены без коммуникаций. Сейчас без света и газа там зимуют три семьи. И в одной из них накануне Нового года сломался генератор, кончились дрова и бензин.

Наталья Николаевна обратилась к республиканским и местным властям. Они откликнулись. Сейчас ЧС для семьи из «Северного» ликвидирована. «Якутскэнерго» предоставил генератор, мэрия – дрова. Многодетная семья встретит Новый год в тепле и с включенным телевизором.

Своих героев уходящего 2017 года Наталья Николаевна от всей души благодарит:

— Хотим поблагодарить от имени многодетных семей квартала «Северный» главу республики Егора Борисова, главу Якутска Айсена Николаева за помощь кварталу «Северный». В уходящем 2017 году мы активно сотрудничали с властями города и республики.

 

Также благодарим компанию «Якутскэнерго»! Предприятие проделало большую работу по электрификации участков «М 18», «М 20». И раньше намеченных сроков обещает электрифицировать весь  наш квартал.

 

Надеемся, в Новом году у нас появится не только свет, но и газ, и дороги! А также мост. Надеемся и на сотрудничество с администрацией Мархи.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
25.12.2017, 11:08
Политика
Резонанс
Скандал в Общественной палате
25.12.2017, 21:43
Столица
Фотофакт
Резонанс
«Золотые» двухэтажки. В Якутске появились самые дорогие квартиры?
25.12.2017, 12:04
Столица
Эксклюзив
У мэра Якутска новый пресс-секретарь
27.12.2017, 10:21
Происшествия
Экстра
В Якутии мужчина замерз насмерть после корпоратива
27.12.2017, 22:10
Происшествия
Скандал
Директор медколледжа Якутска попался
24.12.2017, 21:57
Республика
Экстра
Мэром Нюрбы избран самовыдвиженец Александр Иванов
27.12.2017, 8:51
Футуролог
Эксклюзив
Репрессии 1937-1939 годов: Якутский феномен
29.12.2017, 10:39
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
29.12.2017, 10:36
Политика
Экстра
В Якутии уволен министр
25.12.2017, 21:18
Происшествия
Скандал
В СВФУ нашли хищения?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Футуролог
29.12.2017

Гороскоп на 2018 Год по знакам зодиака — Желтой Земляной Собаки

Резонанс
Происшествия
29.12.2017

ФСБ о сообщениях о минировании торговых центров Якутска

Республика
29.12.2017

Вышел новый номер журнала «Байанай»!

Политика
29.12.2017

Андрей Панов: Пришло время решать семейные проблемы

Резонанс
Происшествия
29.12.2017

Отца якутской Золушки лишили родительских прав

Общество
29.12.2017

В Минсвязи Якутии торжественно вручили гранты главы республики в сфере СМИ

Объявление
Экономика
29.12.2017

О режиме работы касс МУП «Теплоэнергия»

Экстра
Политика
29.12.2017

В Якутии уволен министр