Член Общественной палаты РС(Я) Наталья Холодинина ликвидировала ЧС!

Член Общественной палаты РС(Я) Наталья Холодинина очень активно занимается проблемами микрорайона «Северный», где живут многодетные семьи. Участки им выделены без коммуникаций. Сейчас без света и газа там зимуют три семьи. И в одной из них накануне Нового года сломался генератор, кончились дрова и бензин.

Наталья Николаевна обратилась к республиканским и местным властям. Они откликнулись. Сейчас ЧС для семьи из «Северного» ликвидирована. «Якутскэнерго» предоставил генератор, мэрия – дрова. Многодетная семья встретит Новый год в тепле и с включенным телевизором.

Своих героев уходящего 2017 года Наталья Николаевна от всей души благодарит:

— Хотим поблагодарить от имени многодетных семей квартала «Северный» главу республики Егора Борисова, главу Якутска Айсена Николаева за помощь кварталу «Северный». В уходящем 2017 году мы активно сотрудничали с властями города и республики. Также благодарим компанию «Якутскэнерго»! Предприятие проделало большую работу по электрификации участков «М 18», «М 20». И раньше намеченных сроков обещает электрифицировать весь наш квартал. Надеемся, в Новом году у нас появится не только свет, но и газ, и дороги! А также мост. Надеемся и на сотрудничество с администрацией Мархи.