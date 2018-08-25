Читающая Якутия: «Бичик» продолжает двухдневный марафон

24 августа на площади Ленина Якутска с большим размахом прошел первый день книжного фестиваля «Читающая Якутия» с участием книгоиздателей со всех уголков республики.

Идейным вдохновителем, инициатором и главным организатором второго книжного фестиваля является Национальная книжная компания «Бичик» во главе с Августом ЕГОРОВЫМ. Столь масштабный двухдневный проект реализуется при поддержке Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий, а также и Минкультуры РС(Я).

По мнению организаторов, проведение фестиваля именно в таком формате open air на главной площади столицы республики дает возможность всем желающим бесплатно и без ограничений посетить все заявленные мероприятия, в том числе концерты, презентации книг, поучаствовать в конкурсах, и, самое главное, вживую пообщаться, сфотографироваться с авторами полюбившихся произведений и даже получить от них автограф. А для писателей и книгоиздателей это — отличный шанс получить обратную связь, отзывы от читателей и почитателей их творчества.

В частности, в первый день фестиваля, помимо выставки-ярмарки печатной продукции, состоялись презентации книг Олега СИДОРОВА «Платон Ойунский: пылающий камень Сата», Светланы ПЕТРОВОЙ «Традиционная одежда саха: знаки, обереги», Василия ЯКОВЛЕВА «Кытта кырдьыбыт тэҥкэ тиит» («Состарившаяся со мной лиственница»), по мотивам которой якутским режиссером Эдуардом НОВИКОВЫМ был снят фильм «Царь-птица», получивший главный приз 40-го Московского международного кинофестиваля в 2018 году. Особый интерес у посетителей фестиваля вызвали автограф – сессии якутских литераторов, поэтический марафон членов Союза писателей России, интерактивные программы для всей семьи, викторина «Литературное лото», чемпионат по скорочтению, розыгрыши призов и многое другое. В этом году впервые для участников фестиваля был организован кинопоказ художественного фильма под открытым небом — в качестве подарка для любителей якутского кино была представлена мелодрама Валентина МАКАРОВА и Ильи ПОРТНЯГИНА «Кэрэл».



25 августа для горожан и гостей столицы «Читающая Якутия» представит не менее интересную программу. Так, с 10 ч. утра состоится презентация книги «Сеимчанский дневник А.Е. Кулаковского» . В 10,40 ч. участников ждет концертная программа заслуженных артистов РС(Я), руководителей авторского Центра этно-музыки «Төрүт дорҕоон» (Родной звук) Клавдии и Германа ХАТЫЛАЕВЫХ. В 11, 20 ч пройдут презентации книг ОАО «Медиа-холдинг Якутия». В 12 ч. посетители фестиваля смогут поучаствовать в интерактивной программе «Народные игры и забавы» по книге известного алгысчита Афанасия ФЕДОРОВА. Далее гостей ждут презентации книг и концертная программа юных вокалистов – воспитанников вокального лагеря «Ыллыыр Мыраан». Параллельно, также с утра до вечера, будут проходить выставка –ярмарка книг, розыгрыши призов, автограф-сессия, выставка-ярмарка изделий народных мастеров, выставка якутских музыкальных инструментов. Кроме того, коллекционеры республики также представят свои экспозиции.

В 16 ч. пройдет аукцион книг-бестселлеров последнего десятилетия. В 16, 30 ч. состоится торжественное закрытие книжного фестиваля. И завершится двухдневный марафон НКК «Бичик» грандиозным осуохаем, который будет организован республиканским обществом «Осуохай».