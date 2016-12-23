Читайте в декабрьском выпуске Журфикса!

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Культура & Образование
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«Эрмитаж» в аэропорту Якутска
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Пожар в 2-этажке Якутска
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Скандал в поселке Серебряный Бор
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Культура & Образование
Команда системы образования Якутии в Хабаровске и Сеуле
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Культура & Образование
Эксклюзив
Лингвистический талант Максима Кировича Аммосова
22.12.2016, 18:19
Столица
Что построено в столице в Год труда ?
22.12.2016, 18:12
Экономика
Якутскэнерго: в новый год без долгов!
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Столица
Столица наградила молодых лидеров, стройотрядовцев, вайнеров
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«Боярышника» в Якутии пока не обнаружено
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Городская Дума завершает год принятием нового бюджета и нового гимна
22.12.2016, 16:23
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Лилия Галеева — чемпионка Дальнего Востока по самбо!
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Мнение якутян об акции судебных приставов
22.12.2016, 15:39
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На федеральной трассе «Вилюй» спасены 10 человек
22.12.2016, 15:26
Республика
МЧС напоминает правила безопасности в период сильных морозов
22.12.2016, 15:02
Республика
Алданцы примут меры по обеспечению безопасности дорожного движения
22.12.2016, 14:55
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Айсен Николаев поздравил лучших учащихся столицы
22.12.2016, 14:33
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Тайны славянского календаря
22.12.2016, 14:29
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Экологи республики выиграли очередной суд
22.12.2016, 14:20
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Предложи логотип молодёжного фестиваля «Мирный поёт о Мире»
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Молодежное Правительство республики совместно с МВД РС (Я) запустили проект «Кибербезопасность»
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«ЖИВИ! МЕЧТАЙ! ВОПЛОЩАЙ!»
22.12.2016, 13:24
Экология
Аксакал экологии просит помощи
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Квартиры от надежного застройщика в 203 квартале Якутска
22.12.2016, 13:14
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Самые актуальные предложения на рынке недвижимости Якутска
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Сегодня день рождения режиссера
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22.12.2016, 10:56
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В Верховный суд Якутии отправлено дело по ужасному убийству
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Обложка НГ

 

Семейный портрет Айсена и Людмилы Николаевых
«Похоже, пришло время познакомиться заново: Айсен Сергеевич и Людмила Валерьевна Николаевы. Градоначальник и его вторая половинка. Не в стенах мэрии, не на планерке, не на объезде или совещании – а в уютной домашней обстановке. И это волшебным образом (а Новый год и Рождество – и есть время волшебства!) приоткрыло сокровищницу любви и тепла той части жизни известных людей, которая скрыта от посторонних глаз…»

Семейный портрет

Тема номера – «Ностальгия по прошлому»
«Мой сын искренне считает, что наше детство, без компьютеров и загранпутешествий, было скучным и обделенным. Но мы, выросшие в советских дворах, храним в своих сердцах воспоминания о том чудесном времени, когда «все пили из одного стакана газировку за 3 копейки из автомата», а к ранкам прижимали размятый подорожник…

Инстамам

Победители конкурса Инстамамы

С 17 сентября 2014 г. группой «Инстамам Якутия» было запущено 5000 публикаций: из них 180 статей по воспитанию детей, грудному вскармливанию и родам, проведено более 30 конкурсов с участием детей, опубликовано более 1050 вопросов от мам и организовано 3 встречи с активными мамами. Также начали развиваться районные группы «Инстамам Якутия». Каждые полгода проводятся масштабные конкурсы «Грани материнства» и «Весенний Марафон». В этом году заявку на участие подали около 80 мам из разных уголков республики. Всего проведено три этапа и финал, куда прошли шесть мам…»

Робинзон из Новой Зеландии
«В Монголии, Тибете и в Афганистане я постоянно встречал людей на своем пути. Я всегда мог найти себе еду, спросить, где я нахожусь. А в Якутии местами не было ни души. В один момент я потерялся. Бродил по просторам Якутии и в течение 17 дней не встретил ни единой живой души!..»


 Любимцы публики Гольдеров

Любимцы публики. Маг Алексей Гольдеров
«Часто дети все, даже происходящее на сцене, принимают за правду. Они живут в мире волшебства, а я им дарю его…»

 

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«Наши за рубежом». В Бангкоке

«Сначала мы хотели пожить в Европе: муж прошел собеседование на работу в Латвию и в Амстердам, но подумав, решили остановиться на Бангкоке – нас прельстил теплый климат. Он в Тае работает в компании Agoda. Сейчас я подтягиваю свой английский, в планах слишком долго не задерживаться в Азии…»

 

РетромодаРетромода: в какой одежде ходили прежде
«На снимке — новогодняя передача с легендарной телеведущей Лирой Белолюбской. Женственные образы и необычный крой нарядов наверняка были скопированы женщинами даже из самых удаленных территорий нашей республики».
Половинки целого: Георг из ЮАР и Мирослава из Якутии
«Георг Элофф — преподаватель английского языка из ЮАР. Приехал в Якутск из Йоханнесбурга три года назад. Имеет международный диплом преподавателя в TEFL Training College, степень магистра по физиологии. Мирослава Смирнова — преподаватель-филолог, журналист, коренная якутянка…»

Проект «Вспомнить детство: анкета для друзей»
«Школьники 80-х, 90-х помнят популярное развлечение «доповальноинтернетной» эпохи – «Анкеты» в толстых тетрадках в клетку. Можно сравнить те анкеты с теперешними соцсетями. И тогда были свои френды, лайки, наивные посты со стишатами. Были даже тролли и забаненные. Только назывались по другому.
Мы попросили нескольких наших друзей вспомнить прошлое и ответить на вопросы предложенной «Анкеты» дважды: с позиции себя тогдашней (11-14 лет) и сейчас, во взрослом состоянии…»
Фотогалерея Юлии Тертыченко (Басыгысовой)
«Родилась в г.Мирный, выпускница юридического факультета РУДН в Москве, живет в Якутске, предприниматель. Фотографированием увлеклась в уходящем году. Мы заметили работы Юлии в Фейсбуке и, не раздумывая, пригласили ее стать автором нашей постоянной рубрики».

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Подарки по знакам Зодиака
«Если Козерог — близкий вам человек, подарите ему что-нибудь теплое и мягкое — не ошибетесь. Они мерзляки, поэтому грелка для ног или теплый пушистый плед или жилет будут как нельзя кстати. Дарите вещи, которыми будет пользоваться только он, это придаст подарку особое очарование…»
К новогоднему столу
Праздничные рецепты от кулинарной группы «Вкусно, быстро и легко!»

 

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