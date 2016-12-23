Читайте в декабрьском выпуске Журфикса!

Семейный портрет Айсена и Людмилы Николаевых

«Похоже, пришло время познакомиться заново: Айсен Сергеевич и Людмила Валерьевна Николаевы. Градоначальник и его вторая половинка. Не в стенах мэрии, не на планерке, не на объезде или совещании – а в уютной домашней обстановке. И это волшебным образом (а Новый год и Рождество – и есть время волшебства!) приоткрыло сокровищницу любви и тепла той части жизни известных людей, которая скрыта от посторонних глаз…»

Тема номера – «Ностальгия по прошлому»

«Мой сын искренне считает, что наше детство, без компьютеров и загранпутешествий, было скучным и обделенным. Но мы, выросшие в советских дворах, храним в своих сердцах воспоминания о том чудесном времени, когда «все пили из одного стакана газировку за 3 копейки из автомата», а к ранкам прижимали размятый подорожник…

Победители конкурса Инстамамы

С 17 сентября 2014 г. группой «Инстамам Якутия» было запущено 5000 публикаций: из них 180 статей по воспитанию детей, грудному вскармливанию и родам, проведено более 30 конкурсов с участием детей, опубликовано более 1050 вопросов от мам и организовано 3 встречи с активными мамами. Также начали развиваться районные группы «Инстамам Якутия». Каждые полгода проводятся масштабные конкурсы «Грани материнства» и «Весенний Марафон». В этом году заявку на участие подали около 80 мам из разных уголков республики. Всего проведено три этапа и финал, куда прошли шесть мам…»

Робинзон из Новой Зеландии

«В Монголии, Тибете и в Афганистане я постоянно встречал людей на своем пути. Я всегда мог найти себе еду, спросить, где я нахожусь. А в Якутии местами не было ни души. В один момент я потерялся. Бродил по просторам Якутии и в течение 17 дней не встретил ни единой живой души!..»





Любимцы публики. Маг Алексей Гольдеров

«Часто дети все, даже происходящее на сцене, принимают за правду. Они живут в мире волшебства, а я им дарю его…»



«Наши за рубежом». В Бангкоке

«Сначала мы хотели пожить в Европе: муж прошел собеседование на работу в Латвию и в Амстердам, но подумав, решили остановиться на Бангкоке – нас прельстил теплый климат. Он в Тае работает в компании Agoda. Сейчас я подтягиваю свой английский, в планах слишком долго не задерживаться в Азии…»

Ретромода: в какой одежде ходили прежде

«На снимке — новогодняя передача с легендарной телеведущей Лирой Белолюбской. Женственные образы и необычный крой нарядов наверняка были скопированы женщинами даже из самых удаленных территорий нашей республики».

Половинки целого: Георг из ЮАР и Мирослава из Якутии

«Георг Элофф — преподаватель английского языка из ЮАР. Приехал в Якутск из Йоханнесбурга три года назад. Имеет международный диплом преподавателя в TEFL Training College, степень магистра по физиологии. Мирослава Смирнова — преподаватель-филолог, журналист, коренная якутянка…»

Проект «Вспомнить детство: анкета для друзей»

«Школьники 80-х, 90-х помнят популярное развлечение «доповальноинтернетной» эпохи – «Анкеты» в толстых тетрадках в клетку. Можно сравнить те анкеты с теперешними соцсетями. И тогда были свои френды, лайки, наивные посты со стишатами. Были даже тролли и забаненные. Только назывались по другому.

Мы попросили нескольких наших друзей вспомнить прошлое и ответить на вопросы предложенной «Анкеты» дважды: с позиции себя тогдашней (11-14 лет) и сейчас, во взрослом состоянии…»

Фотогалерея Юлии Тертыченко (Басыгысовой)

«Родилась в г.Мирный, выпускница юридического факультета РУДН в Москве, живет в Якутске, предприниматель. Фотографированием увлеклась в уходящем году. Мы заметили работы Юлии в Фейсбуке и, не раздумывая, пригласили ее стать автором нашей постоянной рубрики».

Подарки по знакам Зодиака

«Если Козерог — близкий вам человек, подарите ему что-нибудь теплое и мягкое — не ошибетесь. Они мерзляки, поэтому грелка для ног или теплый пушистый плед или жилет будут как нельзя кстати. Дарите вещи, которыми будет пользоваться только он, это придаст подарку особое очарование…»

К новогоднему столу

Праздничные рецепты от кулинарной группы «Вкусно, быстро и легко!»

на правах рекламы