Количество якутян в 2018 году выросло

Якутия по-прежнему остаётся лидером Дальневосточного федерального округа по естественному приросту населения. Кроме нашего региона, положительные цифры отмечаются только на Чукотке.

По подсчетам Саха(Якутия)стата, с начала этого года количество жителей региона выросло на 4198 человек. Ещё один регион Дальнего Востока, где также зафиксирован прирост жителей – Чукотка. Правда, количество новорожденных там в разы меньше – число жителей Чукотки выросло на 53 человека. В остальных регионах Дальнего Востока по-прежнему отмечается естественная убыль населения.