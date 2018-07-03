Число природных пожаров в Якутии возросло до 113

Число природных пожаров в Якутии за последние сутки возросло с 89 до 113 очагов. Об этом ТАСС сообщили во вторник региональном управлении МЧС РФ. «Число лесных пожаров возросло с 89 до 113 очагов. Лес горит на территории 2179 га», — говорится в сообщении. По данным федеральной Авиалесоохраны, особый противопожарный режим действует в 11 муниципальных районах Якутии. Источник: http://tass.ru/proisshestviya/5342038

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