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3 июля 2018, 9:00
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Число природных пожаров в Якутии возросло до 113

Число природных пожаров в Якутии за последние сутки возросло с 89 до 113 очагов. Об этом ТАСС сообщили во вторник региональном управлении МЧС РФ.

«Число лесных пожаров возросло с 89 до 113 очагов. Лес горит на территории 2179 га», — говорится в сообщении.

По данным федеральной Авиалесоохраны, особый противопожарный режим действует в 11 муниципальных районах Якутии.

Источник: http://tass.ru/proisshestviya/5342038
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