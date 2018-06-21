Число отравившихся в якутском селе Хоро увеличилось вдвое

Управление Роспотребнадзора по РС (Я) информирует о том, что в селе Хоро Верхневилюйского района Якутии по результатам лабораторных исследований общее количество заболевших сальмонеллезом увеличилось до 41 человека, передает телеканал «Якутия 24».

«Все больные госпитализированы, состояние стабильное, удовлетворительное, лечение получают в полном объеме», — сообщили в управлении.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования отобраны и исследуются пробы продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды, биоматериала больных, контактных лиц и лиц, участвовавших в приготовлении блюд.

Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что следователи возбудили уголовное дело после массового отравления людей. По поручению прокуратуры республики прокуратура Верхневилюйского района начала проверку в связи с информацией о госпитализации граждан.