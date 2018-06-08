Чиновники и молодежные лидеры сдали более 18 литров крови в Якутске

В рамках проведения Года добровольца в России, Дней единых действий «Республика Добра» и Всемирного дня донора в Якутии с 5 июня стартовала добровольческая акция «Декада донора крови», которая продлится до 14 июня.



7 июня более 40 чиновников и молодежных активистов сдали кровь в рамках Декады донора, эта кровь может спасти жизнь 120 людям. Акция была организована в Якутске министерством по делам молодежи и семейной политики республики совместно с Национальным центром медицины — РБ №1.

«Стараюсь поддерживать такие акции, сдаю сам и рассказываю окружающим о пользе и необходимости донорства, это отличная возможность помочь ближнему», — отметил министр по делам молодежи и семейной политике региона Иван ЛУЦКАН.

Сотрудник республиканского управления Госалкогольконтроля Артем СТЕПАНОВ сказал, что донорство помогает человеку обрести чувство собственной необходимости.

Медицинская сестра Анна КУЧУМОВА подчеркнула, что кровь необходима всегда, особенно не хватает второй и третьей групп: «Мы рады, что сегодня к акции подключилось много доноров».



Где сдать кровь в Якутске?

Станция переливания крови Республики Саха (Якутия), ул. Петра Алексеева, д. 87, тел. Донорский отдел 43-21-96

Национальный центр медицины, Сергеляхское шоссе, 4, тел. Заведующий отд. 39-54-45

Кровь принимается с 08.30 до 12:00 час. с понедельника по пятницу



Чтобы стать донором и спасти чью-то жизнь, при себе необходимо иметь паспорт с городской или временной пропиской, флюорографию (действует в течение года)

Декада донора крови завершится 14 июня проведением «квадратного стола» по теме: «Развитие донорства в Республике Саха (Якутия)», который организовывают Минмолодежи РС(Я), Станция переливания крови, Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Якутии совместно с Молодежным Правительством Якутии. Данное мероприятие пройдет на базе Высшей школы инновационного менеджмента.

Участниками «квадратного стола» станут сами доноры, реципиенты, представители молодежных общественных организаций, некоммерческих организаций Республики Саха (Якутия).

На «квадратном столе» будут обозначены в виде тем 4 (четыре) стереотипа — «острых угла», которые существует среди населения Якутии, то есть потенциальных доноров, и мешают развитию кадрового донорства.



Справка: Кадровый донор – это человек, который постоянно сдает кровь.

Следующие стереотипы:

Донорство опасно!

Донор по акции!

Донор только за деньги!

Донор только крови!

Предварительно участники «стола» будут разделены на две стороны: «за» и «против» этих стереотипов и во время уже дискуссии и обсуждений будут выработаны конкретные предложения по решению данных проблем в сфере развития донорства.