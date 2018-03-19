Чиновник в Якутии «крышевал» строительную организацию по муниципальным контрактам

Общая сумма взяток составила 600 тысяч рублей.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроительства» Муниципального района «Верхнеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) Сергея Бабичева по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По данным следствия, подозреваемый дважды – в 2014 и 2015 годах – получал от представителя коммерческой организации Верхнеколымского района взятки в виде денег за общее покровительство при принятии строительных и ремонтных работ по заключенным муниципальным контрактам.

На данном этапе следствия установлено, что общая сумма взяток составила 600 тысяч рублей.

В отношении руководителя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему предъявлено соответствующее обвинение.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия).