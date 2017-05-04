Чьи богатыри выиграли I соревнования по перетягиванию каната на Кубок Федерации профсоюзов

Вчера на стадионе «Туймаада» был первый день сдачи нормативов ГТО, а также впервые проведены соревнования по перетягиванию каната на Кубок Федерации профсоюзов республики среди команд отраслевых профсоюзных организаций. Мероприятие стало настоящим украшением вчерашнего дня, вызвав бурю эмоций, спортивный азарт и накал страстей как у участников, так и у болельщиков.

Участниками исторических соревнований стали 12 команд. Свои команды выставили республиканские комитеты профсоюзов работников здравоохранения, культуры, агропромышленного комплекса, связи, госучреждений и общественного обслуживания, работников жизнеобеспечения, физической культуры и спорта, а также профсоюзные организации «Профзолото», Ленский Баскомфлот. Ряд отраслевых профсоюзных комитетов подготовили даже по две команды (рескомы профсоюзов работников АПК, связи и культуры).

Как и ожидалось, игра прошла очень интересно. Все мы помним, как в 2015 году на III Спартакиаде трудовых коллективов республики именно этот вид собрал очень большое количество болельщиков и зрителей, и как произвели на всех победители соревнований – богатыри из команды профсоюза работников агропромышленного комплекса. И на этот раз без фурора не обошлось. С первого взгляда сразили всех нас внушительные богатыри из Ленского Баскомфлота, которые впоследствии и стали победителями соревнований.

С первого круга вылетали более слабые игроки, и через три круга в финальных состязаниях остались команды «Профзолото», рескома профсоюза работников связи и Ленского баскомфлота. Победителями соревнований по перетягиванию каната на Кубок Федерации профсоюзов республики стала команда Ленского Баскомфлота, второе место – команда рескома профсоюза работников связи и третье призовое место заняла команда «Профзолото».

Команду Ленского Баскомфлота составили работники Якутского района водных путей и судоходства. Все ребята – речники-путейцы, а занимаются они в одном зале под руководством тренера Олега ЯУШЕВА. Как сообщил Олег Михайлович, спортивная подготовка у членов команды одинаково хорошая: «Все они – спортивные ребята, занимаются футболом, волейболом и баскетболом. А нам, речникам и нужно быть спортивными. Во-первых работа обязывает, во-вторых, мы все участвуем в ежегодной отраслевой спартакиаде, где нельзя нам уступать свои позиции. Например, в программе нашей спартакиады перетягивание каната есть, поэтому практика тоже имеется», — сказал Олег Яушев.

Второе место заняла первая команда профсоюза работников связи. В составе команды – работники ПАО «Ростелеком» и ТЦТР. Молодые люди, в отличие от речников, в основном офисные работники, но это не мешает им быть в отличной физической форме. «У нас на работе есть специально оборудованный зал, где все занимаемся тяжелой атлетикой. Занимаемся после работы почти ежедневно, для поддержания формы. На победу наравне с настоящими богатырями особо не рассчитывали, но очень рады второму месту, это придало нам уверенности в себе. Состязались с очень достойными соперниками, появился азарт. В следующем году обязательно придем», — говорят ребята-связисты.

После напряженных состязаний третье место заняла команда профсоюзной организации «Профзолото». В команде – работники Якутского промышленного техникума. Радостью победы с нами поделился тренер ребят Григорий ХРИСТОФОРОВ, который также отметил, что в следующем году подготовятся основательно: «Готовились к соревнованиям в течение двух недель. Считаю, что для первого раза у нас неплохой результат. Но в следующем году нужно нам подготовиться еще более серьезно», — сказал тренер.

Победителям соревнований по перетягиванию каната вручен переходящий Кубок Федерации профсоюзов республики, медали, диплом и сертификаты от спортивного магазина «Улуу-спорт».

Планируется, что данное соревнование станет традиционным. Считаем, что этот вид спорта способствует сплочению команды и разрядки участников соревнований, ощущению поддержки коллеги, находящегося с тобой в одной цепи.

Источник: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я)