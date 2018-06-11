Четырем населенным пунктам Якутии грозит подтопление

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 08.00 (якт) 11 июня 2018 года

На реке Лена Река Лена вышла в устье.

На участке р.Лена Витим – Ленск в пределах Ленского района, вследствие выхода волны дождевого паводка с р.Витим, возобновился суточный рост уровней воды с интенсивностью от 0,1 до 0,3 м. На р. Лена в пределах центральных районов сформировались максимумы второй волны весеннего половодья, которые на 1,9-3,8 м ниже максимумов при ледоход, общий подъем составил 1,5-1,6 м.

На реке Колыма ледоход вышел в устье.

Прогноз по р. Колыма: в ближайшие сутки на реке Колыма продолжится незначительный спад уровней воды с сохранением высоких отметок.

У н.п. Среднеколымск уровень воды составляет 1177 см, при критическом 1200 см.

Прогноз: в ближайшие сутки ожидается спад уровней воды до отметки 1170-1190 см, что близко к опасной отметке.

У с. Налимск Среднеколымского района уровень воды составляет 1264 см, при критическом 1250 см.

Прогноз: у н.п. Налимск Среднеколымского района сохранятся высокие уровни воды на оз.Налимское с подтоплением пониженных участков местности.

У н.п. Черский Нижнеколымского района наблюдается выход воды на пойму с подтоплением взлетно-посадочной полосы а/п Черский. Данное явление происходит ежегодно, так как взлетная полоса располагается ниже пойменной части р.Колыма.

Прогноз: у н.п. Черский Нижнеколымского района спады уровней воды продолжатся.

У н.п. Походск Нижнеколымского района уровень воды составляет 240 см, при критическом уровне 266 см, чисто.

Прогноз: у н.п. Походск Нижнеколымского района спады уровней воды продолжатся с сохранением высоких отметок.

У с. Колымское Нижнеколымского района уровень воды составляет 1007 см, при критическом 1010 см. Наблюдается выход воды на пойму.

Прогноз: у с. Колымское Нижнеколымского района в ближайшие сутки уровень воды сохранится в пределах 1010-1015 см над нулем поста.

На реке Яна вышла в устье.

Прогноз р. Яна: в ближайшие сутки, вследствие выхода волн дождевых паводков с рек Сартанг, Дулгалах и Адыча, ожидается повышение уровней воды на участке Верхоянск – Батагай без достижения критических отметок.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит на территории Аллайховского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже н.п. Чокурдах Аллайховского района, редкий ледоход.

У н.п. Чокурдах уровень воды составляет 900 см, критического уровня нет, средний ледоход.

Верхняя кромка – в 30 км выше н.п. Чокурдах, средний ледоход.

Протяженность ледохода составляет 50 км. За сутки ледоход продвинулся на 20 км.

Прогноз реки Индигирка: в ближайшие сутки-двое ожидается выход реки в устье.

На р. Оленек вышла в устье.

Прогноз вскрытия реки Оленек: река вышла в устье, сохранится спад уровня воды.

Прогноз вскрытия реки От-Юрях: в ближайшие 2-3 суток подтопление не прогнозируется. В результате активного снеготаяния и увеличения склонового стока, существует вероятность подтопления населенных пунктов: с.Киенг-Кюель Абыйского района (р.Индигирка), во второй — третьей декаде июня месяца.

Прогноз вскрытия реки Алазея: в результате активного снеготаяния и увеличения склонового стока, существует вероятность подтопления населенных пунктов: н.п.Сватай, н.п.Аргахтах Среднеколымского района, н.п.Андрюшкино Нижнеколымского район (р.Алазея) во второй — третьей декаде июня месяца.

В связи со сложной паводковой обстановкой ГУ МЧС России по РС (Я) функционирует в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». На территории Республики введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня.

Для контроля за прохождением паводка на территории республики работают оперативная группа Главного управления МЧС России по РС (Я).

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления организовано дежурство межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья. Круглосуточно работает телефон «Доверия» 8(4112) 39-99-99, позвонив на который граждане могут получить интересующую их информацию.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхнеколымского, Среднеколымского, Нижнеколымского и Усть-Янского районов с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.