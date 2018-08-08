Четырехлетний детсадовец ушел в «самоволку» в Якутске

Прокуратура города Якутска провела проверку по факту самовольного ухода в мае 2018 года 4-летнего мальчика из детского сада № 21 «Кэнчээри».

Установлено, что в МБДОУ «ЦРР — Детский сад № 21 «Кэнчээри» не были созданы необходимые условия для охраны, что позволило малолетнему ребенку беспрепятственно покинуть дошкольную организацию, вследствие чего нарушены права воспитанника на защиту от всех форм физического и психического насилия, создана угроза его жизни и здоровью.

Нарушение указанных прав обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ. В этой связи прокуратура г.Якутска возбудила в отношении заведующей детским садом производство по делу об указанном административном правонарушении.

Также внесено представление об устранении нарушений закона, в рамках рассмотрения которого работником прокуратуры города перед коллективом МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 21 «Кэнчээри» проведена лекция по вопросам охраны жизни и здоровья воспитанников дошкольной организации в соответствии с нормами федерального законодательства об образовании и основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На заведующую детским садом наложен административный штраф в размере 10000 рублей.