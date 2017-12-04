Четыре пожара за минувшие сутки

3 декабря на территории республики произошло четыре пожара, сообщается в ежедневной сводке МЧС.

Так, после полуночи, в 00.05 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в в 1-этажном жилом доме на улице Бертина в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через три минуты горела кровля дома. В результате пожара огнем повреждена кровля дома и две квартиры по всей площади 300 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Утром, в 07.18 загорелся частный гараж на переулке Атотранспортный в г. Ленск Ленского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения был виден дым из гаража. В результате пожара огнем поврежден гараж на площади 1 кв.м. Пожарными спасен частный гараж. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.

Два других пожара случились вечером. Сначала, в 18.17 сообщили о пожаре в частной бане на улице Совхозная в с. Сунтар Сунтарского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через две минуты горела баня открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена баня по всей площади 30 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Затем, в 19.35 — о том, что загорелся автомобиль ВАЗ-2106 на улице М. Джалиля в п. Беркакит Неюнгринского района. Несмотря на скорое прибытие пожарных, автомобиль спасти не удалось. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!