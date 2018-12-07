Четверо зашили рот, девять объявили голодовку. Официальный комментарий УФСИН 

УФСИН России по Республике Саха (Якутия) дало официальный комментарий по ситуации с заключенными:

5 декабря 2018 года в исправительной колонии № 1 четверо осужденных, находящихся в штрафном изоляторе, протестуя против законных действий администрации учреждения, совершили акт членовредительства. Повреждения, нанесенные осужденными, не представляют опасности для жизни и здоровья.

6 декабря 2018 года в исправительной колонии № 1 девять осужденных, находящихся в штрафном изоляторе, подали заявления об отказе от приема пищи.

В настоящее время трое осужденных отказались от своих незаконных требований.

По приглашению УФСИН России по Республике Саха (Якутия) исправительную колонию № 1 посетили представители Прокуратуры, Уполномоченный по правам человека и члены Общественной наблюдательной комиссии региона.

Ежедневно медицинскими работниками филиала «Медицинская часть № 1» ФКУЗ МСЧ-14 ФСИН России проводятся измерения температуры, результаты которых фиксируются в журнале учета.

Записи, имеющиеся в данном журнале, свидетельствуют о том, что температура воздуха в помещениях камерного типа исправительной колонии № 1 составляет 18-22 градуса, что соответствует норме.

Все осужденные обеспечены вещевым имуществом и постельными принадлежностями в полном объеме и в соответствии с климатическими условиями.