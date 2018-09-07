АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
5
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.09.2018, 12:42
Республика
В Олёкминске открылся кинозал
07.09.2018, 12:23
Красота & Здоровье
Ведущие ЛОР-онкологи проведут в Якутске консультации и осмотр больных
07.09.2018, 12:12
Экономика
Якутскэнерго проводит ремонт высоковольтных линий
07.09.2018, 11:52
Столица
В Борисовке-1 установлена воркаут-площадка
07.09.2018, 11:37
Происшествия
В Усть-Алданском улусе загорелась котельная, которая обеспечивает теплом объекты соцкультбыта
07.09.2018, 11:11
Столица
У горы Чочур Муран «распустился» фонтан в форме цветка сардана
07.09.2018, 11:00
Столица
Афиша
Полная программа Дня города Якутска
07.09.2018, 10:57
Политика
Честные выборы в Якутии обеспечат камеры, наблюдатели и КОИБы
07.09.2018, 10:44
Происшествия
Лучшая реклама Чурачинского СХПК? Односельчанин похитил у пенсионерки коробку сливочного масла
07.09.2018, 10:35
Общество
Три дома обманутых дольщиков будут сданы в Чурапче до конца года
07.09.2018, 10:24
Происшествия
В Якутии все еще идут лесные пожары
07.09.2018, 10:13
Происшествия
По информации о некачественном жилье для детей-сирот начата проверка
07.09.2018, 9:45
Происшествия
Ночные пожары прошли в Чульмане и Борогонцах
07.09.2018, 9:23
Общество
Хоть ложись и умирай: прокуратура нашла серьезные нарушения в оказании медпомощи осужденным
07.09.2018, 9:10
Происшествия
В Якутии банковский сотрудник снял с чужого счета 60 тысяч рублей
07.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница 7 сентября 2018
07.09.2018, 0:26
Общество
Сегодня юбилеи депутата и артистки
07.09.2018, 0:00
Политика
9 сентября голосуем за Айсена Николаева!
06.09.2018, 23:44
Экономика
Подписано соглашение между РО ДОСААФ и ПАО «Якутскэнерго»
06.09.2018, 22:21
Происшествия
В Мирном подростки обвиняются в кражах и угонах
06.09.2018, 22:11
Политика
Фотофакт
Кандидат Пухов проиграл суд
06.09.2018, 21:57
Культура & Образование
Профориентационная работа Якутской ГСХА на международном уровне
06.09.2018, 21:29
Экономика
В Якутске энергетики оценили готовность потребителей к запуску тепла
06.09.2018, 21:06
Столица
Фотофакт
Ко Дню города открыта доска «Почетные граждане Якутска»
06.09.2018, 21:05
Столица
Якутск готовится к зиме: продолжается запуск тепла в социальные объекты и жилые дома
06.09.2018, 20:57
Политика
Женщины-общественницы — за Игоря Никитина!
06.09.2018, 19:57
Экономика
Энергетики завершили свой осенний благотворительный марафон
06.09.2018, 18:50
Культура & Образование
Издательство «Молодая гвардия» намерено продолжить сотрудничество с Якутией
06.09.2018, 17:48
Финансы
АЭБ предлагает перевести накопления на выгодный вклад «Зарплата плюс»
06.09.2018, 17:45
Экономика
График плановых ограничений на 7 сентября
06.09.2018, 17:05
Спорт
Стали известны имена первых полуфиналистов турнира Коркина
06.09.2018, 16:37
Столица
На Столичном рынке открылась теплая остановка
06.09.2018, 16:15
Политика
Муниципальные депутаты солидарны с российскими коллегами в поддержке Александра Саввинова
06.09.2018, 15:42
Красота & Здоровье
Видео
«Камелек» отмечает день рождения
06.09.2018, 15:23
Происшествия
Якутянка сядет на долгий срок за кровавую расправу
06.09.2018, 15:10
Спорт
Глава UWW: Якутск вновь станет эпицентром мировой борьбы
06.09.2018, 15:04
Экономика
Создатель атомного генератора отказал всем иностранным инвесторам. Он ждет встречи с руководством Якутии
06.09.2018, 14:40
Экология
АЛРОСА передала администрации Сунтарского улуса вещества для очистки воды
06.09.2018, 14:29
Политика
Михаил Железняк: «Александр Саввинов — надежный человек и настоящий патриот Якутска»
06.09.2018, 14:20
Политика
Голосуйте за Семёна Филиппова — за знания, опыт и профессионализм!
06.09.2018, 14:00
Столица
Позитив
Названы победители конкурса «Миллион цветов»
06.09.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Осеннее обострение: как не заболеть в межсезонье
06.09.2018, 13:15
Общество
В Якутске открылась образовательная площадка для ребят, находящихся на длительном лечении
06.09.2018, 13:00
Культура & Образование
Видео
Саина перезаписала самую популярную песню о городе Якутске
06.09.2018, 12:46
Общество
Юбиляр Галина Бонячук: Семья – это самое святое, что есть у человека
06.09.2018, 12:36
Происшествия
Ценную промысловую рыбу незаконно выловили в Якутии
06.09.2018, 12:19
Столица
В Якутске вводятся новые школьные транспортные карты
06.09.2018, 12:08
Экономика
Айсен Николаев посетил производственные объекты ЯТЭК
06.09.2018, 11:48
Экономика
Якутия хочет подписать соглашение с Росатомом
06.09.2018, 11:20
Происшествия
Ранее судимый якутянин набросился с ножом на приятеля
06.09.2018, 11:18
Экономика
Сахатранснефтегаз: в Вилюйске запускается новая АГРС
06.09.2018, 11:02
Культура & Образование
В Якутске появился новый стрит-арт
06.09.2018, 10:28
Желток
Стала известна дата выпуска передачи «Орел и решка» о Якутске!
06.09.2018, 10:18
Общество
Прокуратура Якутии обвинила чиновников в бездействии
06.09.2018, 10:03
Происшествия
19 лесных пожаров полыхают в Якутии
06.09.2018, 9:42
Желток
Сардана Корякина: Королева полей и огородов
06.09.2018, 9:36
Культура & Образование
Афиша
L’ONE даёт последний концерт в Якутске
06.09.2018, 9:16
Происшествия
Пожар уничтожил сено в Сунтарском районе
06.09.2018, 9:11
Происшествия
Дело Бориса Попова: Ключевой документ обвинения пропал?
06.09.2018, 9:00
Экономика
Объявление
График плановых работ энергетиков на 6 сентября
06.09.2018, 8:30
Политика
Эксклюзив
О первом и втором Ил Дарханах
06.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 6 сентября 2018
06.09.2018, 2:43
Экология
Якутские ученые проводят мониторинг парниковых газов в атмосфере
06.09.2018, 1:47
Политика
Эксклюзив
Верховный суд России вернул на выборы Ивана Данилова
06.09.2018, 0:25
Общество
Сегодня день рождения спикера, артиста и журналиста
05.09.2018, 22:40
Общество
Видео
Лихой водитель в Якутске
05.09.2018, 22:39
Экономика
Теплоэнергосервис приглашает жителей Алданского районана День потребителя
05.09.2018, 22:13
Политика
Резонанс
Экс министр Якутии стал зам.губернатора!
05.09.2018, 21:43
Столица
В Якутске продолжается ремонт и реконструкция дорог
05.09.2018, 20:55
Политика
Кандидаты в депутаты скрыли факты своих судимостей
05.09.2018, 20:33
Политика
Резонанс
Против Александра Акимова применяют грязные технологии
05.09.2018, 20:20
Происшествия
Резонанс
Известный оперативник Белюнас не выйдет из СИЗО 9 сентября
Архив новостей
Политика
7 сентября 2018, 10:57
278

Честные выборы в Якутии обеспечат камеры, наблюдатели и КОИБы

Этот день голосования в Якутии называют беспрецедентным: такого количества выборов одновременно не было еще никогда. 9 сентября вся республика будет голосовать за главу Республики Саха (Якутия) и народных депутатов Ил Тумэн. Жители Якутска должны выбрать главу столицы и депутатов городской Думы.

Прямые выборы новых глав пройдут в 15 районах республики (Алданский, Анабарский, Верхнеколымский, Горный, Кобяйский, Мирнинский, Момский, Намский, Оленекский, Таттинский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Усть-Янский, Чурапчинский, Эвено-Бытантайский). В этот же день состоятся выборы 20 глав поселений, депутатов 22 районных советов и 7 представительных органов поселений.

Если нет возможности проголосовать 9 сентября по муниципальным выборам по месту жительства, то избиратель может проголосовать досрочно – избирательные участки открыты.

Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) организовала голосование в труднодоступных точках региона: их около 500. Несмотря на сложные погодные условия, ожидается, что эта работа будет завершена до 8 сентября.

В единый день голосования избирательные участки будут работать с 8 до 20.00 без перерыва. Почти половина из них (373 из 795) оборудованы пандусами, позволяющими проголосовать избирателям с ограниченными физическими возможностями. Благодаря содействию волонтеров и социальных работников, количество доступных для данной категории избирателей избирательных участков, по данным ЦИК Якутии, возрастет до 745. Со списком адресов избирательных участков можно ознакомиться на официальном сайте yakut.izbirkom.ru в разделе «Найди свой участок». В столице Якутии уже готовы к работе все 119 избирательных участков: большая часть из них располагается на первых этажах учреждений социальной сферы (школы, дома культуры, поликлиники).

Прозрачность этих выборов, по мнению заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Ивана Андросова, помогут обеспечить видеокамеры, наблюдатели и КОИБы:

– В 35 территориальных избирательных комиссиях Якутии будет установлено видеонаблюдение, так что любой желающий через портал Ростелекома (https://nashvybor2018.ru) сможет ознакомиться с работой по подведению итогов голосования на отдельно взятой территории. Кроме этого, можно будет увидеть: процедуру погашения неиспользованных бюллетеней, передачу участковыми избирательными комиссиями протоколов об итогах голосования и избирательной документации, заполнение сводной таблицы и т.д. К сожалению, охватить всю республику видеонаблюдением нет возможности, но наблюдатели от партий и от кандидатов смогут беспрепятственно, в соответствии с законодательством, наблюдать за ходом выборов на избирательных участках. На выборах в Якутске будет использовано 36 КОИБов – электронных устройств, которые минимизируют человеческий фактор при подсчете голосов и сократят время на подведение итогов голосования.

Контролировать ход этих выборов в Якутии планирует НОМ (Национальный общественный мониторинг) – крупнейшая сеть независимых наблюдателей России. По словам представителя НОМ в Якутии Армена Казаряна, к выборам они готовятся очень активно:

– 5 сентября был последний день подачи партиями и кандидатами списков наблюдателей в территориальные избирательные комиссии. Мы планируем задействовать до 500 наблюдателей «Национального общественного мониторинга» – это люди, которые прошли обучение сейчас и те наблюдатели, у которых имеется опыт работы на президентских выборах в марте этого года. На сегодняшний день нарушений в республике Саха (Якутия) выявлено не было.

По всему региону на избирательных участках будет работать около 2000 наблюдателей.

Источник: Екатерина Готовцева.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
01.09.2018, 14:24
Общество
SOS
Известный композитор Якутии просит о помощи
06.09.2018, 1:47
Политика
Эксклюзив
Верховный суд России вернул на выборы Ивана Данилова
01.09.2018, 15:57
Желток
Резонанс
Экс-премьер Якутии переехал в Москву на ПМЖ
01.09.2018, 13:28
Происшествия
Эксклюзив
Резонанс
Следствие хочет арестовать имущество Николая Местникова
01.09.2018, 13:39
Происшествия
Резонанс
Новые подробности хода уголовного дела известного оперативника Белюнаса
02.09.2018, 8:37
Политика
Резонанс
Экс-министр Якутии перешел в оппозицию?
05.09.2018, 20:33
Политика
Резонанс
Против Александра Акимова применяют грязные технологии
02.09.2018, 11:56
Желток
Позитив
Экс-мэр Якутска — не вампир!
02.09.2018, 8:26
Происшествия
В Якутии загорелся жилой дом
02.09.2018, 8:28
Происшествия
В Якутии продолжает гореть много лесов
03.09.2018, 23:36
Политика
Эксклюзив
Интрига по Жиркову сохраняется
03.09.2018, 9:28
Происшествия
Прокуратура возбудила дело на якутского министра
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Афиша
Столица
07.09.2018

Полная программа Дня города Якутска

Фотофакт
Политика
06.09.2018

Кандидат Пухов проиграл суд

Спорт
06.09.2018

Стали известны имена первых полуфиналистов турнира Коркина

Видео
Красота & Здоровье
06.09.2018

«Камелек» отмечает день рождения

Политика
06.09.2018

Михаил Железняк: «Александр Саввинов — надежный человек и настоящий патриот Якутска»

Видео
Культура & Образование
06.09.2018

Саина перезаписала самую популярную песню о городе Якутске

Экономика
06.09.2018

Айсен Николаев посетил производственные объекты ЯТЭК

Экономика
06.09.2018

Сахатранснефтегаз: в Вилюйске запускается новая АГРС