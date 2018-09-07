Честные выборы в Якутии обеспечат камеры, наблюдатели и КОИБы

Этот день голосования в Якутии называют беспрецедентным: такого количества выборов одновременно не было еще никогда. 9 сентября вся республика будет голосовать за главу Республики Саха (Якутия) и народных депутатов Ил Тумэн. Жители Якутска должны выбрать главу столицы и депутатов городской Думы.

Прямые выборы новых глав пройдут в 15 районах республики (Алданский, Анабарский, Верхнеколымский, Горный, Кобяйский, Мирнинский, Момский, Намский, Оленекский, Таттинский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Усть-Янский, Чурапчинский, Эвено-Бытантайский). В этот же день состоятся выборы 20 глав поселений, депутатов 22 районных советов и 7 представительных органов поселений.

Если нет возможности проголосовать 9 сентября по муниципальным выборам по месту жительства, то избиратель может проголосовать досрочно – избирательные участки открыты.

Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) организовала голосование в труднодоступных точках региона: их около 500. Несмотря на сложные погодные условия, ожидается, что эта работа будет завершена до 8 сентября.

В единый день голосования избирательные участки будут работать с 8 до 20.00 без перерыва. Почти половина из них (373 из 795) оборудованы пандусами, позволяющими проголосовать избирателям с ограниченными физическими возможностями. Благодаря содействию волонтеров и социальных работников, количество доступных для данной категории избирателей избирательных участков, по данным ЦИК Якутии, возрастет до 745. Со списком адресов избирательных участков можно ознакомиться на официальном сайте yakut.izbirkom.ru в разделе «Найди свой участок». В столице Якутии уже готовы к работе все 119 избирательных участков: большая часть из них располагается на первых этажах учреждений социальной сферы (школы, дома культуры, поликлиники).

Прозрачность этих выборов, по мнению заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Ивана Андросова, помогут обеспечить видеокамеры, наблюдатели и КОИБы:

– В 35 территориальных избирательных комиссиях Якутии будет установлено видеонаблюдение, так что любой желающий через портал Ростелекома (https://nashvybor2018.ru) сможет ознакомиться с работой по подведению итогов голосования на отдельно взятой территории. Кроме этого, можно будет увидеть: процедуру погашения неиспользованных бюллетеней, передачу участковыми избирательными комиссиями протоколов об итогах голосования и избирательной документации, заполнение сводной таблицы и т.д. К сожалению, охватить всю республику видеонаблюдением нет возможности, но наблюдатели от партий и от кандидатов смогут беспрепятственно, в соответствии с законодательством, наблюдать за ходом выборов на избирательных участках. На выборах в Якутске будет использовано 36 КОИБов – электронных устройств, которые минимизируют человеческий фактор при подсчете голосов и сократят время на подведение итогов голосования.

Контролировать ход этих выборов в Якутии планирует НОМ (Национальный общественный мониторинг) – крупнейшая сеть независимых наблюдателей России. По словам представителя НОМ в Якутии Армена Казаряна, к выборам они готовятся очень активно:

– 5 сентября был последний день подачи партиями и кандидатами списков наблюдателей в территориальные избирательные комиссии. Мы планируем задействовать до 500 наблюдателей «Национального общественного мониторинга» – это люди, которые прошли обучение сейчас и те наблюдатели, у которых имеется опыт работы на президентских выборах в марте этого года. На сегодняшний день нарушений в республике Саха (Якутия) выявлено не было.

По всему региону на избирательных участках будет работать около 2000 наблюдателей.