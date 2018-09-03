Честная работа

Предвыборная программа кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Александра САВВИНОВА, опубликованная на его сайте, вызвала живой интерес и немало вопросов, как у нас, так и у наших читателей. Мы попробовали получить на них ответы у самого кандидата.

Александр Александрович, Вы не единственный кандидат, который опубликовал свою предвыборную программу – сегодня это требование закона. Но, по сравнению с другими, она у вас какая-то «не такая»: в ней почти нет цифр и она хлесткая, что ли. Почему так?

Давайте начнем с конца вопроса. С хлесткости, как вы выразились, моей предвыборной программы. Она такая не для красного словца. Я вижу это несколько иначе – это кратко и четко сформулированные задачи, которые нам предстоит решать. Знаете, в управлении от этого много зависит. Если вы четко поставили задачу, правильно определили ресурсы, критерии и сроки для ее решения – значит, вы точно знаете: когда, с кого и за что спрашивать. И даже если что-то пошло не так – жизнь есть жизнь, и в ней всякое случается – всегда есть возможность внести коррективы и поправить что-топри таком походе. Всегда этого придерживаюсь.

То, что моя предвыборная программа показалась чем-то необычной и привлекла внимание – это хорошо. Надеюсь, она заинтересует и жителей Якутска, даст им пищу для размышлений. В моем понимании предвыборная программа – это план того, ЧТО хочешь сделать. Своего рода стратегия, которая предполагает концентрацию сил и ресурсов на определенных направлениях, где можно и нужно добиться прорыва. И некоторые базовые показатели, которые в ней отражены, все-таки цифрами отмечены. Это минимум, ниже которого нельзя опускаться, чтобы сохранить набранные темпы развития города.

А вот КАК это будет делаться – уже тактика. И тут, вы правы, без конкретных цифр не обойтись. Но чтобы ими грамотно оперировать, чтобы красивые цифры в предвыборной программе не превращались в невыполнимые обещания, предстоит немало поработать. Прежде всего, с формированием городского бюджета. Поверьте, это непростое дело. Знаю об этом не понаслышке, поскольку последние 15 лет вплотную занимался вопросами подготовки и принятия бюджета города. Это право и обязанность представительного органа власти, который я возглавляю – Якутской городской Думы. Главный финансовый документ столицы – это не просто баланс доходов и расходов. В нем, помимо того, что непосредственно зависит от работы городских властей, есть и региональная, и федеральная составляющая, и работа с заемными средствами, и с налоговой и неналоговой его частью. Но самое важное – это правильно и четко определить приоритеты. Сделать так, чтобы реализация какого-то одного направления развития влекла движение вперед еще по нескольким направлениям сразу. Городу требуется комплексное развитие. И сегодня мы работаем по приоритетам, которые определил еще Айсен Сергеевич Николаев, и под которые в прошлом году был сформирован городской бюджет.

Некоторые Ваши оппоненты как раз серьезно критикуют городской бюджет. Говорят, что он непрозрачный, мог бы быть больше…

Так говорят те, кто либо не знаком с понятием «бюджетный процесс» от слова «совсем», либо не следят за жизнью города и не знают, что делается в этой сфере. Говорят, лишь бы сказать, но ничего конкретного не предлагают. Бюджет для горожан давно открыт и прозрачен. Вся информация, в том числе и по расходованию бюджетных средств, есть в открытом доступе. С ней можно ознакомиться и на официальном сайте Окружной администрации города Якутска якутск.рф, и на сайте «Бюджет для граждан» по адресуhttp://openbudget.yakadm.ru.Хотите что-то узнать по этому поводу? Добро пожаловать! А что касается увеличения бюджета, роста доходов города, то в моей предвыборной программе есть конкретные предложения, реализация которых позволит ежегодно увеличивать только неналоговые поступления в городскую казну на 10%.

Кстати, об Айсене Сергеевиче и «Народной программе развития Якутска», с которой он шел на выборы мэра в прошлом году. Правильно понимаю, что с появлением Вашей предвыборной программы прежняя стала неактуальной, и «Народную программу» Вы реализовывать не будете?

С чего вы это взяли? «Народная программа», безусловно, будет выполняться. Если помните, она сформирована на основании идей, предложений и пожеланий горожан. Это глубокий и продуманный план развития города на ближайшие годы. Под его реализацию созданы и запущены определенные механизмы, приняты важные решения, которые сегодня уже выполняются. То, что предложил я – это дополнение к Народной программе, корректировка приоритетов. Главным направлением, по-прежнему, остаются школы. Эту проблему мы будем решать в первоочередном порядке. И все остальное будем делать – и аварийное жилье продолжим расселять, ремонтировать и строить дороги, современные общественные пространства создавать в городе, и предпринимателей поддерживать, и благоустройством заниматься. Просто немного по-другому.

Например, и в моей предвыборной программе, и в Народной говорится о выравнивании качества жизни по всему городу – и в центре, и на окраинах, и в пригородах. Я предлагаю просто поменять вектор работы. Заниматься этим не из центра Якутска к периферии, а наоборот – сделать акцент на развитие пригородов, окраинных округов, обустройства новых городских микрорайонов там, где выделены земли под застройку для многодетных семей. Там работы – непочатый край. А это значит, что и предпринимателям нашим есть чем и где заняться. А это новые рабочие места, доходы для горожан, дополнительные налоги в городскую казну.

Тем более что в реализации таких начинаний можно рассчитывать на поддержку властей республики. Айсен Сергеевич обещал, причем публично, что Якутск своим вниманием не оставит, а он свое слово всегда держит. Да и отработали мы с ним плечом к плечу немало, друг друга понимаем, взгляды наши во многом совпадают. Поэтому в том, что «Народная программа развития Якутска» Айсена Сергеевича Николаева и жителей столицы при моем участии будет выполняться ни у кого никаких сомнений быть не должно.

Наши читатели, кто познакомился с Вашей программой, спрашивают – почему в ней не отражены вопросы общественного транспорта? Будет ли снижаться стоимость проезда, появятся ли в Якутске современные автобусы, новые теплые остановки?

Эти вопросы отражены в «Народной программе развития Якутска», о которой мы только что говорили. Сегодня стоимость одной поездки в городском автобусе в Якутске составляет 16 рублей. Это ощутимо дешевле, чем в других городах Дальнего Востока. В Хабаровске, если не ошибаюсь, это 25 рублей, во Владивостоке – 22 рубля, в Магадане и Петропавловске-Камчатском – 25 рублей, причем на Камчатке совсем скоро это будет уже 27 рублей. У нас, повторюсь, – всего 16 рублей. Но при условии, что рассчитываешься безналично, с помощью транспортной карты. За наличный расчет заметно дороже, да. Почему так? Безналичные расчеты введены с одной целью: повысить их прозрачность. Электронику не обманешь: четко видно – сколько людей перевезли, сколько за эти услуги получили, сколько на топливо потратили, на ремонт, обслуживание. И вот так копейка рубль бережет, это свои плоды приносит. Думаете, новые автобусы в городе просто так появляются, с неба? Конечно, нет. Средства на их покупку как раз и стали находиться, когда в городском общественном транспорте ввели электронную систему оплаты. Совсем недавно на линии вышли 18 новых автобусов, адаптированных под наши климатические условия. И это только первая ласточка. Что касается теплых остановок, то они в Якутске строятся, и строиться будут. Этот наш опыт на вооружение и другие регионы страны берут. С чего нам от хорошего отказываться?

Бытует мнение, что глава города – это хозяин, который, как у себя дома, может все. Напишет себе суперпрограмму и сотворит чудо. Вы как думаете?

Я не думаю – знаю, что это не так. Причина простая – все действия градоначальника определяет действующее законодательство, которое четко разграничивает полномочия между муниципальной, региональной и федеральной властью. Закон определяет, на что можно тратить бюджетные средства, а на что – нет. Но люди об этом либо не знают, либо почему-то забывают. С одной стороны, требуют от власти соблюдать закон, а с другой, зачастую – чтобы она его нарушила, когда речь идет об их интересах.

Приведу пару примеров, чтобы понятно было о чем речь. Например, хотят горожане, чтобы где-то появилась новая больница или поликлиника, и требуют этого от властей города. А город этого сделать не может, потому что не муниципальные это полномочия ­– развивать здравоохранение, а региональные. Власти региона тоже просто так принять подобное решение не могут – существует целый набор законодательно утвержденных нормативов, без соблюдения которых такой вопрос не решается. И требуется большая, кропотливая и порою долгая работа, чтобы доказать, что проблема назрела и требует своего решения. Или более жизненный для Якутска пример: сгорел частный дом, люди остались на улице ни с чем. Казалось бы, мэр – человек, и должен помочь. Квартиру, к примеру, выделить, как у нас часто рассуждают. Но, попробуй он это сделай! Тут же появятся люди в прокурорских мундирах и начнут задавать вопросы: а почему, а на каких основаниях, ведь дом-то частный, а владелец имущества должен сам заботиться о его сохранности, и так далее. В итоге желание сделать доброе дело может обернуться большими неприятностями.Так что думать, что мэр или губернатор может все –большое заблуждение.

Давайте представим, что сегодня 10 сентября, и жители Якутска избрали Вас главой городского округа. О чем будет Ваше первое распоряжение?

Наверное, будет все-таки правильнее дождаться 10 сентября и результатов выборов. И тогда уже говорить о каких-то шагах и действиях. Сейчас могу только сказать, что идеи и мысли на этот счет есть, и касаются они социальной сферы.

Александр Александрович, завершая наш разговор, спрошу: в чем, на Ваш взгляд, Якутск сейчас нуждается больше всего?

В честной работе. В честной работе каждого на своем месте. Уверен, именно в этом – залог успешного и динамичного развития города. Когда люди профессионально и честно занимаются своим делом – результаты не заставят себя долго ждать.