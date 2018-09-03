АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
9
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.09.2018, 11:24
Культура & Образование
Определены победители конкурса «Саха тыла – кэскиллээх»
03.09.2018, 10:59
Столица
Резонанс
В Якутске укрепят разрушенную дамбу
03.09.2018, 10:47
Экономика
S&P подтвердило рейтинг Якутии со стабильным прогнозом
03.09.2018, 10:39
Политика
Интервью
Честная работа
03.09.2018, 10:29
Общество
В Якутии незаконно отчислили студента
03.09.2018, 10:05
Происшествия
Пожар в Якутске
03.09.2018, 9:42
Происшествия
Резонанс
Осужден экс-замглавы Нюрбинского района
03.09.2018, 9:28
Происшествия
Прокуратура возбудила дело на якутского министра
03.09.2018, 9:10
Происшествия
Фотофакт
Якутские поселки замело снегом
03.09.2018, 9:05
Республика
Организация «Дари добро» помогла собраться в школу юным алданцам
03.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 3 сентября 2018
03.09.2018, 1:14
Общество
Леонид Александров ждет суда?
02.09.2018, 22:38
Лонгрид
Фотофакт
В Якутске почтили память погибших во Второй мировой войне
02.09.2018, 18:00
Лонгрид
Эксклюзив
Хроника бедствия: в каком состоянии место ЧП в 203 мкр. Якутска?
02.09.2018, 17:44
Республика
График плановых работ энергетиков на 3 сентября
02.09.2018, 12:14
Общество
Видео
Сенсация
Уникальные первобытные рисунки найдены возле Якутска!
02.09.2018, 11:56
Желток
Позитив
Экс-мэр Якутска — не вампир!
02.09.2018, 11:32
Республика
Резонанс
Сколько долгов у ГУП «РЦТИ»? Более 7 миллионов рублей???
02.09.2018, 10:45
Общество
Союз строителей Якутии поздравляет с Днем работника нефтяной и газовой промышленности
02.09.2018, 9:02
Общество
Резонанс
Что пишут СМИ России про отравление реки Вилюй?
02.09.2018, 8:37
Политика
Резонанс
Экс-министр Якутии перешел в оппозицию?
02.09.2018, 8:28
Происшествия
В Якутии продолжает гореть много лесов
02.09.2018, 8:26
Происшествия
В Якутии загорелся жилой дом
02.09.2018, 8:25
Политика
Резонанс
В Якутске сегодня состоится митинг
02.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 2 сентября 2018
02.09.2018, 0:10
Общество
Сегодня день рождения депутата и руководителя
01.09.2018, 22:41
Сахалыы
Видео
Авторские стихи 🤗
01.09.2018, 16:08
Происшествия
Фотофакт
Опять пошла трещина на 203 мкр
01.09.2018, 15:57
Желток
Резонанс
Экс-премьер Якутии переехал в Москву на ПМЖ
01.09.2018, 14:24
Общество
SOS
Известный композитор Якутии просит о помощи
01.09.2018, 13:39
Происшествия
Резонанс
Новые подробности хода уголовного дела известного оперативника Белюнаса
01.09.2018, 13:28
Происшествия
Эксклюзив
Резонанс
Следствие хочет арестовать имущество Николая Местникова
01.09.2018, 12:20
Столица
Александр Саввинов поприветствовал студентов Медколледжа с началом нового учебного года
01.09.2018, 12:12
Политика
Айсен Николаев выразил уверенность, что в Якутии для граждан пожилого возраста сохранятся все социальные льготы
01.09.2018, 12:04
Красота & Здоровье
Вакцина «Совигрипп» поступила в Якутию
01.09.2018, 12:00
Культура & Образование
Сахамин Афанасьев: 1 сентября – это символ начинаний, перспектив и новых возможностей!
01.09.2018, 11:57
Столица
В Якутске внедрена электронная запись на прием в дошкольный отдел
01.09.2018, 11:52
Культура & Образование
Ассоциация строителей АЯМа поздравляет с Днем знаний
01.09.2018, 11:44
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
Эксклюзив
Экологическая катастрофа Вилюя через призму религии Аар Айыы
01.09.2018, 10:27
Общество
Окружная администрация города Якутска поздравляет с Днем знаний
01.09.2018, 10:26
Общество
Руководство Якутии: С Днём знаний!
01.09.2018, 10:25
Общество
Иван Слепцов поздравляет с 1 сентября
01.09.2018, 8:29
Культура & Образование
Афиша
Международные дни документального кино в Якутске с 6 по 9 сентября
01.09.2018, 8:23
Происшествия
В Якутии действует 17 лесных пожаров
01.09.2018, 8:20
Происшествия
В Якутии произошло четыре пожара
01.09.2018, 8:00
Общество
Якутская городская дума поздравляет с Днем знаний
01.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Суббота 1 сентября 2018
01.09.2018, 0:09
Общество
Сегодня день рождения руководителя, поэтессы, модельера и журналиста
31.08.2018, 22:43
Общество
Якутские ученые получили международную премию
31.08.2018, 21:44
Столица
Экстра
Запись в дошкольный отдел будет по предварительной записи
31.08.2018, 21:41
Происшествия
Резонанс
Дело Александра Уарова: три семьи и коммунальные долги?
31.08.2018, 21:33
Экономика
На Каскаде Вилюйских ГЭС продолжается ремонт водосбросного канала
31.08.2018, 21:30
Столица
Когда в дома жителей Якутска начнет поступать тепло
31.08.2018, 18:30
Общество
Сотрудники ГИБДД погостили на закрытии военно-спортивной смены «Суолдьут»    
31.08.2018, 18:15
Столица
В Якутске стартует ежегодный конкурс социальных проектов «Народный бюджет-2019»
31.08.2018, 18:00
Финансы
Алмазэргиэнбанк обучит вилюйских школьников основам финансовой грамотности
31.08.2018, 17:51
Общество
«Прямая линия с Айсеном Николаевым» на федеральных телеканалах
31.08.2018, 17:45
Общество
«Сахатранснефтегаз» объявляет акцию «Прощеные дни»
31.08.2018, 17:30
Общество
Начало учебного года — особое внимание к безопасности детей на дорогах
31.08.2018, 16:55
Красота & Здоровье
Проходить медосмотр перед школой или детсадом нужно не всем
31.08.2018, 16:42
Красота & Здоровье
В больницах Якутска практикуются студенты из Японии
31.08.2018, 16:25
Происшествия
Мальчики в Кангалассах смотрели YouTube до того, как произошел обвал
31.08.2018, 16:14
Спорт
Виктор Лебедев о турнире Коркина и о жизни после спорта
31.08.2018, 15:52
Происшествия
Видео
Как горел заброшенный дом на Дежнева
31.08.2018, 15:38
Происшествия
Принудительное выселение матери с сыном сопровождалось вызовами скорой и полиции
31.08.2018, 15:27
Культура & Образование
Поэтесса Наталья Харлампьева: «День рождения для меня — радость»
31.08.2018, 15:22
Экономика
Анонс
BASCONI — акция «Классный базар!»
31.08.2018, 14:55
Столица
Гигантская луна и мамонты в тумане: фото победителей конкурса «Якутск глазами горожан – 2018»
31.08.2018, 14:52
Происшествия
Резонанс
Минэкологии: Нарушителя пришлось связать, так как он орудовал ножом и схватился за топор
31.08.2018, 14:45
Происшествия
Мать с ребенком сбежали из «Центра поддержки семьи». Ведется розыск
31.08.2018, 14:36
Столица
Анонс
Как Якутск отметит День рождения (программа)
31.08.2018, 14:27
Культура & Образование
Эксклюзив
“Тихий Вилюй: алмазы и слёзы”
Архив новостей
Политика
3 сентября 2018, 10:39
280

Честная работа

Предвыборная программа кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Александра САВВИНОВА, опубликованная на его сайте, вызвала живой интерес и немало вопросов, как у нас, так и у наших читателей. Мы попробовали получить на них ответы у самого кандидата.

 Александр Александрович, Вы не единственный кандидат, который опубликовал свою предвыборную программу – сегодня это требование закона. Но, по сравнению с другими, она у вас какая-то «не такая»: в ней почти нет цифр и она хлесткая, что ли. Почему так?

Давайте начнем с конца вопроса. С хлесткости, как вы выразились, моей предвыборной программы. Она такая не для красного словца. Я вижу это несколько иначе – это кратко и четко сформулированные задачи, которые нам предстоит решать. Знаете, в управлении от этого много зависит. Если вы четко поставили задачу, правильно определили ресурсы, критерии и сроки для ее решения – значит, вы точно знаете: когда, с кого и за что спрашивать. И даже если что-то пошло не так – жизнь есть жизнь, и в ней всякое случается – всегда есть возможность внести коррективы и поправить что-топри таком походе. Всегда этого придерживаюсь.

То, что моя предвыборная программа показалась чем-то необычной и привлекла внимание – это хорошо. Надеюсь, она заинтересует и жителей Якутска, даст им пищу для размышлений.  В моем понимании предвыборная программа – это план того, ЧТО хочешь сделать. Своего рода стратегия, которая предполагает концентрацию сил и ресурсов на определенных направлениях, где можно и нужно добиться прорыва. И некоторые базовые показатели, которые в ней отражены, все-таки цифрами отмечены. Это минимум, ниже которого нельзя опускаться,  чтобы сохранить набранные темпы развития города.

А вот КАК это будет делаться – уже тактика. И тут, вы правы, без конкретных цифр не обойтись. Но чтобы ими грамотно оперировать, чтобы красивые цифры в предвыборной программе не превращались в невыполнимые обещания, предстоит немало поработать. Прежде всего, с формированием городского бюджета. Поверьте, это непростое дело. Знаю об этом не понаслышке, поскольку последние 15 лет вплотную занимался вопросами подготовки и принятия бюджета города. Это право и обязанность представительного органа власти, который я возглавляю – Якутской городской Думы. Главный финансовый документ столицы  – это не просто баланс доходов и расходов. В нем, помимо того, что непосредственно зависит от работы городских властей, есть и региональная, и федеральная составляющая, и работа с заемными средствами, и с налоговой и неналоговой его частью. Но самое важное – это правильно и четко определить приоритеты. Сделать так, чтобы реализация какого-то одного направления развития влекла движение вперед еще по нескольким направлениям сразу.  Городу требуется комплексное развитие. И сегодня мы работаем по приоритетам, которые определил еще Айсен Сергеевич Николаев, и под которые в прошлом году был сформирован городской бюджет.

 Некоторые Ваши оппоненты как раз серьезно критикуют городской бюджет. Говорят, что он непрозрачный, мог бы быть больше…

Так говорят те, кто либо не знаком с понятием «бюджетный процесс» от слова «совсем», либо не следят за жизнью города и не знают, что делается в этой сфере. Говорят, лишь бы сказать, но ничего конкретного не предлагают. Бюджет для горожан давно открыт и прозрачен. Вся информация, в том числе и по расходованию бюджетных средств, есть в открытом доступе. С ней можно ознакомиться и на официальном сайте Окружной администрации города Якутска якутск.рф, и на сайте «Бюджет для граждан» по  адресуhttp://openbudget.yakadm.ru.Хотите что-то узнать по этому поводу? Добро пожаловать! А что касается увеличения бюджета, роста доходов города, то в моей предвыборной программе есть конкретные предложения, реализация которых позволит ежегодно увеличивать только неналоговые поступления в городскую казну на 10%.

Кстати, об Айсене Сергеевиче и «Народной программе развития Якутска», с которой он шел на выборы мэра в прошлом году. Правильно понимаю, что с появлением Вашей предвыборной программы прежняя стала неактуальной, и «Народную программу» Вы реализовывать не будете?

С чего вы это взяли? «Народная программа», безусловно, будет выполняться. Если помните, она сформирована на основании идей, предложений и пожеланий горожан. Это глубокий и  продуманный план развития города на ближайшие годы. Под его реализацию созданы и запущены определенные механизмы, приняты важные решения, которые сегодня уже выполняются. То, что предложил я – это дополнение к Народной программе, корректировка приоритетов. Главным направлением, по-прежнему, остаются школы. Эту проблему мы будем решать в первоочередном порядке. И все остальное будем делать – и аварийное жилье продолжим расселять, ремонтировать и строить дороги, современные общественные пространства создавать в городе, и предпринимателей поддерживать, и благоустройством заниматься. Просто немного по-другому.

Например, и в моей предвыборной программе, и в Народной говорится о выравнивании качества жизни по всему городу – и в центре, и на окраинах, и в пригородах. Я предлагаю просто поменять вектор работы. Заниматься этим не из центра Якутска к периферии, а наоборот – сделать акцент на развитие пригородов, окраинных округов, обустройства новых городских микрорайонов там, где выделены земли под застройку для многодетных семей. Там работы – непочатый край. А это значит, что и предпринимателям нашим есть чем и где заняться. А это новые рабочие места, доходы для горожан, дополнительные налоги в городскую казну.

Тем более что в реализации таких начинаний можно рассчитывать на поддержку властей республики. Айсен Сергеевич обещал, причем публично, что Якутск своим вниманием не оставит, а он свое слово всегда держит. Да и отработали мы с ним плечом к плечу немало, друг друга понимаем, взгляды наши во многом совпадают. Поэтому в том, что «Народная программа развития Якутска» Айсена Сергеевича Николаева и жителей столицы при моем участии будет выполняться ни у кого никаких сомнений быть не должно.

 Наши читатели, кто познакомился с Вашей программой, спрашивают – почему в ней не отражены вопросы общественного транспорта? Будет ли снижаться стоимость проезда, появятся ли в Якутске современные автобусы, новые теплые остановки?

Эти вопросы отражены в «Народной программе развития Якутска», о которой мы только что говорили. Сегодня стоимость одной поездки в городском автобусе в Якутске составляет 16 рублей. Это ощутимо дешевле, чем в других городах Дальнего Востока. В Хабаровске, если не ошибаюсь, это 25 рублей, во Владивостоке – 22 рубля, в Магадане и Петропавловске-Камчатском – 25 рублей, причем на Камчатке совсем скоро это будет уже 27 рублей. У нас, повторюсь, – всего 16 рублей. Но при условии, что рассчитываешься безналично, с помощью транспортной карты. За наличный расчет заметно дороже, да. Почему так? Безналичные расчеты введены с одной целью: повысить их прозрачность. Электронику не обманешь: четко видно – сколько людей перевезли, сколько за эти услуги получили, сколько на топливо потратили, на ремонт, обслуживание. И вот так копейка рубль бережет, это свои плоды приносит. Думаете, новые автобусы в городе просто так появляются, с неба? Конечно, нет. Средства на их покупку как раз и стали находиться, когда в городском общественном транспорте ввели электронную систему оплаты. Совсем недавно на линии вышли 18 новых автобусов, адаптированных под наши климатические условия. И это только первая ласточка. Что касается теплых остановок, то они в Якутске строятся, и строиться будут. Этот  наш опыт на вооружение и другие регионы страны берут. С чего нам от хорошего отказываться?

 Бытует мнение, что глава города – это хозяин, который, как у себя дома, может все. Напишет себе суперпрограмму и сотворит чудо. Вы как думаете?

Я не думаю – знаю, что это не так. Причина простая – все действия градоначальника определяет действующее законодательство, которое четко разграничивает полномочия между муниципальной, региональной и федеральной властью. Закон определяет, на что можно тратить бюджетные средства, а на что – нет. Но люди об этом либо не знают, либо почему-то забывают. С одной стороны, требуют от власти соблюдать закон, а с другой, зачастую – чтобы она его нарушила, когда речь идет об их интересах.

Приведу пару примеров, чтобы понятно было о чем речь. Например, хотят горожане, чтобы где-то появилась новая больница или поликлиника, и требуют этого от властей города. А город этого сделать не может, потому что не муниципальные это полномочия ­– развивать здравоохранение, а региональные. Власти региона тоже просто так принять подобное решение не могут – существует целый набор законодательно утвержденных нормативов, без соблюдения которых такой вопрос не решается. И требуется большая, кропотливая и порою долгая работа, чтобы доказать, что проблема назрела и требует своего решения. Или более жизненный для Якутска пример: сгорел частный дом, люди остались на улице ни с чем. Казалось бы, мэр – человек, и должен помочь. Квартиру, к примеру, выделить, как у нас часто рассуждают. Но, попробуй он это сделай! Тут же появятся люди в прокурорских мундирах и начнут задавать вопросы: а почему, а на каких основаниях, ведь дом-то частный, а владелец имущества должен сам заботиться о его сохранности, и так далее. В итоге желание сделать доброе дело может обернуться большими неприятностями.Так что думать, что мэр или губернатор может все –большое заблуждение.

 Давайте представим, что сегодня 10 сентября, и жители Якутска избрали Вас главой городского округа. О чем будет Ваше первое распоряжение?

Наверное, будет все-таки правильнее дождаться 10 сентября и результатов выборов. И тогда уже говорить о каких-то шагах и действиях. Сейчас могу только сказать, что идеи и мысли на этот счет есть, и касаются они социальной сферы.

 Александр Александрович, завершая наш разговор, спрошу: в чем, на Ваш взгляд, Якутск сейчас нуждается больше всего?

В честной работе. В честной работе каждого на своем месте. Уверен, именно в этом – залог успешного и динамичного развития города. Когда люди профессионально и честно занимаются своим делом – результаты не заставят себя долго ждать.

 

 

Источник: Светлана Иванова Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Саввинова Александра Александровича.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
01.09.2018, 14:24
Общество
SOS
Известный композитор Якутии просит о помощи
01.09.2018, 15:57
Желток
Резонанс
Экс-премьер Якутии переехал в Москву на ПМЖ
01.09.2018, 13:28
Происшествия
Эксклюзив
Резонанс
Следствие хочет арестовать имущество Николая Местникова
01.09.2018, 13:39
Происшествия
Резонанс
Новые подробности хода уголовного дела известного оперативника Белюнаса
29.08.2018, 14:46
Происшествия
В Якутске машина сбила 8-летнего ребенка
29.08.2018, 19:41
Колонка
Позитив
Якутская идея стала федеральным проектом
29.08.2018, 13:39
Происшествия
Эксклюзив
Слово главы родовой общины. Госинспектор стрелял в сторону представителей общины?
31.08.2018, 21:33
Экономика
На Каскаде Вилюйских ГЭС продолжается ремонт водосбросного канала
30.08.2018, 10:15
Происшествия
Прокуратура заставила МУП из Якутии выплатить миллионный долг по зарплате
31.08.2018, 21:41
Происшествия
Резонанс
Дело Александра Уарова: три семьи и коммунальные долги?
29.08.2018, 15:43
Происшествия
В Якутии осудили главного бухгалтера похоронной организации
30.08.2018, 3:15
Общество
Эксклюзив
Легендарная Кемпендяйская соль накануне судьбоносных событий
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Происшествия
03.09.2018

Осужден экс-замглавы Нюрбинского района

Общество
03.09.2018

Леонид Александров ждет суда?

Эксклюзив
Лонгрид
02.09.2018

Хроника бедствия: в каком состоянии место ЧП в 203 мкр. Якутска?

Видео Сенсация
Общество
02.09.2018

Уникальные первобытные рисунки найдены возле Якутска!

Позитив
Желток
02.09.2018

Экс-мэр Якутска — не вампир!

Резонанс
Республика
02.09.2018

Сколько долгов у ГУП «РЦТИ»? Более 7 миллионов рублей???

Резонанс
Желток
01.09.2018

Экс-премьер Якутии переехал в Москву на ПМЖ

SOS
Общество
01.09.2018

Известный композитор Якутии просит о помощи