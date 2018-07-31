Чесночное или морковное: производители из Горного улуса предлагают масло с различными вкусами

В селе Магарас Горного района начал работу молочный цех в каменном здании, который является частью производственно-перерабатывающего комплекса СПХК «Горный-Ас». Цех уже приступил к выпуску первой продукции, на полную мощность объект должен заработать в четвертом квартале этого года.

С работой цеха ознакомился врио главы Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Горный район. О работе и планах ему рассказал председатель сельскохозяйственного кооператива «Горный-Ас» Сергей Семенов.

«Это первый каменный цех в республике, в основном строятся каркасные и модульные. Часть современного оборудования уже установлена, с выходом на полную мощность, в смену мы сможем производить до полутонны молочной продукции», — рассказал он.

Кооператив ориентируется прежде всего на местного потребителя. По словам Семенова, одна половина выпускаемой продукции отправляется в Якутск, другая – реализуется в Магарасе и Бердигестяхе. Ассортимент включает 17 наименований: 10 видов цельномолочной и семь видов кисломолочной продукции. В их числе – сливочное масло с разными вкусами: чесночное, морковное, шоколадное.

Параллельно кооператив ведет строительство каменного коровника на 400 голов. Сейчас завершена первая очередь, второй этап начнется после выделения финансирования. На втором этаже планируют открыть теплицу, на базе которой будут проводиться практические занятия для учеников агрошколы. По словам Семенова, это станет частью профориентационной работы, направленной на удержание молодых кадров в селе.