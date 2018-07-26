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26 июля 2018, 14:40
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Черви с Колымы ожили после 30 тысяч лет спячки

Круглые черви, обнаруженные в отложениях многолетней мерзлоты особо охраняемой природной территории Дуванный Яр в Нижнеколымском районе, начали подавать признаки жизни спустя 30 тысяч лет спячки, а черви с реки Алазеи — спустя 40 тысяч лет. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на журнал Doklady Biological Sciences.

Возраст колымских нематодов оценили в 30-32 тысячи лет. Беспозвоночные из образцов мерзлоты, добытых в 2015 году в окрестностях реки Алазея с глубины 3,5 метра, также «ожили». Их возраст — 40-42 тысячи лет. Датировки относятся к эпохе плейстоцена.

«Черви — простые организмы. Некоторые из них имеют врожденную способность продолжительное время в находиться в криобиозе, замороженном состоянии. Однако то, что они ожили через 40 тысяч лет, можно сказать, научная сенсация. Насколько я знаю, это первый зафиксированный факт возвращения к жизни многоклеточных организмов», — прокомментировал «Якутия 24» кандидат биологических наук, директор музея мамонта Северо-Восточного федерального университета Семен Григорьев.

В научном материале отмечается, что среди найденных червей обнаружены только самки. Многие нематоды размножаются без участия самцов.

Источник: http://yk24.ru/index/nauka/chervi-s-kolyimyi-ozhili-posle-30-tyisyach-let-spyachki
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