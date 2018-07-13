«Черный застройщик» Сергей Дробот получил 10 лет тюрьмы

На очередном судебном заседании Якутского городского суда 12 июля Сергей Дробот приговорен решением суда к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в пресс-службе суда.

«Его дело квалифицируется как мошенничество в особо крупном размере. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в Верховном суде в течение десяти дней с момента вынесения», — сообщили в пресс-службе.

Сергей Дробот создал в Якутске кооператив «Битяй» в 2012 году и запустил рекламную акцию, в которой обещал построить в районе аэропорта «Якутск» двухэтажные дома с малогабаритными квартирами стоимостью от 750 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Ранее он начал строительство гаражей, которые также были раскуплены до начала строительных работ.

Люди быстро раскупили 30 квартир у застройщика, но дома так и не были построены — создавалась только имитация бурной деятельности. Позже выяснилось, что у Дробота все документы были поддельными. Кроме того, у кооператива не было земельного участка, разрешения на строительство и проектной документации. На Дробота завели уголовное дело, и он находился под подпиской о невыезде.

Дробот сбежал из Якутска и был объявлен в федеральный розыск. В итоге он был обнаружен в Алтайском крае.