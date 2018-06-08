«Черный застройщик» попросил оставить его в СИЗО

В Якутском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела Сергея ДРОБОТА, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Всего строителю инкриминируется семь эпизодов преступлений.

В 2012 году якутянам предлагали принять участие в строительстве гаражей и малогабаритных квартир в двухэтажных домах в районе аэропорта г. Якутска. Жилье в столице стоимостью от 750 000 до 1 500 000 рублей казалось отличным вариантом для многих горожан и жителей районов республики, решивших приобрести свой угол в столице. Очевидно, что покупателями недорогого жилья оказались небогатые люди.

Застройщиком выступал кооператив «Битяй», названный в честь Людмилы БИТЯЙ, пенсионерки МВД. 30 квартир разошлись как горячие пирожки. Покупатели оформляли кредиты, отдавали автомобили, но обещанных квартир так и не дождались. Позже выяснилось, что необходимые документы: разрешение на строительство, проектную документацию, правоустанавливающие документы на земельный участок предприимчивые сообщники, а, по некоторым данным, сожители, попросту подделали, а одну и ту же квартиру могли продать несколько раз. Договоры сообщники оформляли на имя дочери Людмилы БИТЯЙ, а дома строились только для вида. В отношении БИТЯЙ и ДРОБОТА было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Дело в отношении БИТЯЙ было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с состоянием ее здоровья, а дело в отношении ДРОБОТА поступило в суд в феврале 2017 года. С апреля по октябрь 2017 он скрывался от правосудия, производство по делу было приостановлено. Нашли ДРОБОТА в Алтайском крае, с октября 2017 уголовное дело рассматривалось в Якутском городском суде.

Наступил июнь 2018 года, судебное следствие по делу было завершено, стороны должны были перейти к прениям, но неожиданно выяснилось, что у ДРОБОТА истек срок содержания под стражей. Как сообщил в суде сам подсудимый, он лично предупредил об этом и сам попросил продлить срок меры пресечения, так как ему в Якутске некуда идти, и нет денег на гостиницу. Суд, возобновив производство по делу, продлил срок содержания ДРОБОТА под стражей на 3 месяца, до 4 сентября 2018 года.

Также Дробот ходатайствовал об оглашении своих показаний и приобщении дополнительных документов, а прокурор ходатайствовал о приобщении протокола очной ставки, не приобщенного ранее. Суд удовлетворил ходатайства сторон, подсудимый зачитал свои дополнительные показания по делу. SakhaLife следит за развитием событий.