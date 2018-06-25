«Черный застройщик» или обманутый строитель? Рассмотрение дела Сергея Дробота близится к завершению

В 2012 году жители Якутска и республики поддались на рекламу застройщика, кооператива «Битяй», названного по фамилии Людмилы Битяй, пенсионерки МВД. Строительством занимался приехавший из Нерюнгри Сергей Дробот, по некоторым данным, сожитель хозяйки кооператива, а договоры были оформлены на имя дочери Людмилы, Ирины Битяй.

К покупке предлагались гаражи и малогабаритные квартиры стоимостью от 750 тысяч до полутора миллионов рублей в районе аэропорта г. Якутска, для приобретения которых люди отдавали последние сбережения, автомобили и брали кредиты. Но жилья они так и не дождались. Дома строились только для вида, были сооружены только «коробки», затем выяснилось, что необходимые документы: разрешение на строительство, проектную документацию, правоустанавливающие документы на земельный участок сообщники подделали. В отношении Битяй и Дробота было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Дело в отношении Битяй было выделено в отдельное производство в связи с состоянием ее здоровья, а дело в отношении Дробота рассматривается в суде с февраля 2017 года. С апреля по октябрь 2017 года он скрывался от правосудия в Алтайском крае, в этот период производство по делу было приостановлено. В пятницу, 22 июня 2018 года, в Якутском городском суде в прениях выступили потерпевшие и адвокат подсудимого.

Потерпевшие считают Дробота виновным, признавая его умысел на обман и требуя назначить самое суровое наказание. Одна из обманутых граждан рассказала суду о том, что вступила в долевое строительство для детей, в то время ее дочь-студентка была беременна, Дробот клялся им что построит дом, но внуку уже 4 года, а ни жилья, ни своих денег обратно они так и не получили. Другая потерпевшая для покупки квартиры взяла кредит, платила взносы и снимала жилье, заболела тяжелым заболеванием. Также, по словам потерпевших, среди пострадавших — восьмидесятилетняя инвалид, ветеран войны, которая хотела купить квартиру в городе для своих трех внуков-сирот, а также семья, в которой у обманутого инвалида случился инсульт, после его смерти дочери с двумя детьми пришлось уехать в район. При этом некоторые указывают на то, что Дробот, конечно, мошенник, но главными фигурантами по делу должны быть мать и дочь Битяй и председатель гаражного кооператива Топорков.

Защитник Дробота в своем выступлении указывала на то, что Дроботу вменяется в вину семь эпизодов преступлений, хотя на самом деле, по мнению защиты, это одно, длящееся во времени преступление. К тому же договоры потерпевшие заключали с ИП Битяй, деньгами, полученными от дольщиков, распоряжалась Людмила Битяй. Как сообщила суду адвокат, строительство гаражей и домов вел некий Тюменцев, а в действиях подсудимого нет вины и нет состава преступления.

Ранее Сергей Дробот заявлял о том, что он признает вину перед двумя дольщиками, с которыми он лично заключал договоры соинвестирования. Но с остальными предъявленными ему обвинениям он не согласен, и считает, что к ответственности должны быть привлечены Людмила Битяй, ее дочь Ирина, а также граждане Топорков и Ефимов.

После того, как Сергей Дробот выступит с последним словом, судом будет вынесен приговор.