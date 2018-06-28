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Экология
28 июня 2018, 14:20
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«Черные ассенизаторы» бесчинствуют в Якутске

26 июня на городской портал OneclickYakutsk обратился неравнодушный горожанин. Он сообщил, что в районе Гимеина водители ассентизаторов незаконно сливают фекалии в канализационный люк.

«Проблема уже два года на Гимеине. Один я не смогу с ними справиться, Водоканал тоже махнул на них рукой. При мне два раза заваривали люк, а они все отрывают. Помогите заварить и засыпать строительным мусором, там этого мусора полно. Когда говорю, что засыплю песком, они отвечают, что наймут тех же и откопают», — говорилось в сообщении.

Заявителем оказался Афанасий Полятинский – хозяин того самого алабая Марти, который стал звездой Instagram. Он неоднократно поднимал вопрос в социальных сетях и на протяжении долгого времени боролся с проблемой в одиночку.

«Я гуляю здесь с собакой и часто натыкаюсь на фекальные машины. На территории стоит такая вонь, что доходит со Сквера матери. Я думал, что фекальщики просто откачивают жидкие отходы из-за того, что не справляется канализационная система. Однажды решил подойти и посмотреть. Увидел, что ассентизаторы не откачивают, а наоборот сливают туда. Так в день могло приезжать до 30 машин», — добавляет Афанасий.

Вчера, 27 июня, городским порталом OneclickYakutsk было организовано выездное совещание, на котором присутствовали начальник Административной комиссии города Якутска Николай Габайдуллин, руководитель Управления Сайсарского округа Леонид Бястинов, руководитель службы канализования АО «Водоканал» Альберт Степанов.

Было решено оперативно принять меры по устранению проблемы,а собственника земельного участка, на котором происходит беспредел, отштрафовать за нарушение правил благоустройства городского округа «город Якутск». Ведь дело не только в сливе фекалий, но и захламлении территории строительным мусором.

Уже к вечеру канализационный люк заварили, а весь мусор убрали. В ближайшее время здесь планируют установить камеры видеонаблюдения.

Отметим, что в Якутске действует порядка 80 машин, которые осуществляют вывоз фекальных стоков, из них около 30 — частные фирмы, при этом только 45 машин довозят нечистоты, как положено, до сливной станции. Ситуацию усугубляет то, что за незаконный слив предусмотрена низкая административная ответственность –в среднем для физических лиц штраф составляет всего лишь 1 000 рублей. В связи с этим в скором времени будут приняты меры по внесению изменений в Кодекс административных правонарушений Республики Саха (Якутия) об увеличении штрафных санкций.

Смотрите полный сюжет на канале городского портала OneclickYakutskна YouTube, который выйдет в пятницу, 29 июня.

Источник: Городской портал OneclickYakutsk.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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