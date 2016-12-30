Черноморский флот поздравляет Якутск

В предновогодние дни Якутск продолжает принимать поздравления от других городов России и зарубежных стран.

Командование подводной лодки «Б-265 Краснодар» Черноморского флота Российской Федерации в лице капитана 2 ранга Станислава Ржицкого сердечно поздравляет всех жителей города Якутска с наступающим Новым годом. «Желаем всем якутянам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех намеченных планов и надежд в грядущем 2017 году», — говорится в поздравительной телеграмме.