Через год на Сахалине впервые пройдут зимние игры «Дети Азии»

До старта Игр «Дети Азии» на Сахалине остался ровно год.

Впервые в истории Игр «Дети Азии» на Сахалине в 2019 году состоятся состязания по зимним видам спорта.

На Играх 2019 года будут представлены 8 видов спорта, среди которых – фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки и прыжки на лыжах с трамплина.

Уже определены все места проведения соревнований и размещения гостей, принимаются меры по безопасности, ведется подготовка шести соревновательных объектов. На сегодня спортивные объекты обследованы представителями Всероссийских федераций по шорт-треку, прыжкам на лыжах с трамплина, биатлону и сноуборду. И были высоко оценены по всем направлениям.

В настоящее время в центре г. Южно-Сахалинск строятся лыжно-биатлонный центр и новый ледовый комплекс, которые будут задействованы в проведении Игр. Также строится самый большой аквапарк Сибири и Дальнего Востока. Таким образом, Сахалин преобразовывается в курортный центр Дальнего Востока.

Благоприятный климат, снежная и теплая зима, транспортная доступность спортивных объектов, наличие гостиничной инфраструктуры, а также наличие предприятий общественного питания — все эти факторы имеют большое значение для проведения игр. Всем этим требованиям отвечает Южно-Сахалинск.

Практически за год до Игр, 20-23 марта в Южно-Сахалинске соберутся представители олимпийских комитетов стран Азии, которые воочию ознакомятся с транспортной логистикой, питанием и проживанием спортсменов. Сегодня свое участие подтвердило 21 государство.

Согласно проведенному анализу предположительное количество участников, которые примут участие в I зимних Международных спортивных играх «Дети Азии» составит 1979 человек. Спортсмены из 27 стран и регионов России соберутся в будущем году в г. Южно-Сахалинск.

Игры будут обслуживать более 600 квалифицированных судей отвечающие требованиям международных федераций по видам спорта. Ровно 1000 волонтеров будут задействованы на Играх по 16 направлениям. Сегодня в области идет активная работа по волонтерскому движению Игр. Уже в марте пройдет первый лагерь для тим-лидеров.

В течении года по всем направлениям и видам спорта запланированы тестовые мероприятия. Главным тестовым мероприятием по всем службам станет финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), который пройдет в г. Южно-Сахалинск в августе этого года.

Традиционно за 100 дней до начала Игр будет организована и проведена Эстафета огня, которая охватит весь Дальневосточный федеральный округ Российской Федерации. По традиции церемония зажжения огня I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» будет дана в Якутии, как хозяйке Игр, откуда огонь посетит столицы субъектов Дальневосточного федерального округа, населенные пункты Сахалинской области и финиширует во время церемонии открытия Игр в г. Южно-Сахалинск.

I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года в городе Южно-Сахалинск.