Чему завидует Ил Дархан?

В знойный день 21 июля впервые отмечался День реки Амга. Мероприятие почтили своим присутствием врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ и и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин АФАНАСЬЕВ. Хозяином мероприятия выступил глава Амгинского улуса Николай АРХИПОВ.

Все могут короли! И многое могут Ил Дарханы. Но вот жить в свое удовольствие ни те, ни другие не могут себе позволить.

И это особенно было видно по поведению Айсена НИКОЛАЕВА на торжествах, посвященных учреждению праздника День реки Амга. Мероприятие, естественно, проходило на берегу легендарной реки под монументом «Кыыс Амма». Солнце палило нещадно. ВИП-персоны мужественно стояли на трибуне и выступали перед народом.

И пока говорил министр Сахамин Миланович, пока шли награждения, Айсен Сергеевич глаз не мог оторвать от привлекательного зрелища.





Буквально в паре метров от трибуны в теплых водах Амги беззаботно плескались малыши. И им откровенно завидовал врио Ил Дархана. Ну, не мог он составить им компанию по протоколу.





Эх, тяжела ты, шапка Мономаха! Народу надо служить. По плотному графику работать.







Во время посещения Амгинского улуса Айсен НИКОЛАЕВ ознакомился с работой местных сельхозпроизводителей, выступил на открытии Дня реки Амги, проконтролировал ход работ на объектах Спортивных Игр народов Якутии и восстановительных работ, встретился с жителями улуса, пострадавшими от паводка.



