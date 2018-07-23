АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
16
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.07.2018, 2:22
Желток
Эксклюзив
Чему завидует Ил Дархан?
23.07.2018, 1:53
Экология
Эксклюзив
Учрежден День реки Амга
23.07.2018, 0:22
Культура & Образование
Сегодня день рождения ученого
22.07.2018, 21:51
Желток
Видео
Хаарчаана радуется
22.07.2018, 21:49
Республика
23 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
22.07.2018, 19:42
Республика
Айсен Николаев встретился с пострадавшими от паводка семьями Амгинского района
22.07.2018, 19:00
Культура & Образование
В ЯГСХА открыт набор по переподготовке кадров
22.07.2018, 18:55
Общество
Не быть равнодушным
22.07.2018, 16:46
Республика
Айсен Николаев о Спортивных Играх народов Якутии: Уверен – все у нас получится!
22.07.2018, 14:16
Желток
Земляничная поляна в Якутии
22.07.2018, 12:00
Желток
Фотофакт
Зачетный трофей
22.07.2018, 11:06
Республика
22 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
22.07.2018, 11:03
Общество
Фотофакт
Первый президент Якутии высоко оценил свою землячку
22.07.2018, 9:19
Столица
В Якутске – пик подготовки к отопительному сезону
22.07.2018, 9:15
Общество
Фотофакт
«Хозмаркет» присоединился к акции «Вызов-кузов!»
22.07.2018, 9:13
Происшествия
В Якутии загорелся автомобиль
22.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Воскресенье 22 июля 2018
22.07.2018, 0:11
Общество
Сегодня день рождения руководителя, омбудсмена, художницы, стилиста и журналиста
21.07.2018, 21:27
Происшествия
Фотофакт
В Якутии огнеборцы «отодвинули» лесной пожар от нюрбинского села
21.07.2018, 21:00
Экология
В Якутске ожидается 30-градусная жара
21.07.2018, 20:08
Путешествия
Объявление
Музей Гуггенхайма в Бильбао с Тур-люкс!
21.07.2018, 20:03
Общество
Как определить характер девушки по её любимой обуви
21.07.2018, 20:01
Красота & Здоровье
Фотофакт
В Нерюнгри реализуют социальный проект для женщин с онкозаболеваниями
21.07.2018, 19:53
Культура & Образование
Видео
Смелая девушка Сайдыы Куо
21.07.2018, 16:51
Республика
Айсен Николаев посетил сельхозпредприятия Мегино-Кангаласского улуса
21.07.2018, 13:13
Общество
Членов, член правительства и продюссер в РБ-2
21.07.2018, 13:06
Республика
Железнодорожный узел в Нижнем Бестяхе – основа транспортно-логистического центра
21.07.2018, 13:04
Политика
Айсен Николаев: VII Игры народов Якутии должны пройти на высоком уровне
21.07.2018, 10:30
Общество
Фотофакт
В Якутии начался сбор голубики
21.07.2018, 10:20
Общество
Фотофакт
Иван-чай — краса Якутии
21.07.2018, 9:04
Общество
Резонанс
Путину не нравится пенсионная реформа
21.07.2018, 9:00
Происшествия
В Якутии загорелся 9-ти этажный дом
21.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Суббота 21 июля 2018
21.07.2018, 0:10
Культура & Образование
Сегодня день рождения этнозвезды, журналиста и руководителя
20.07.2018, 22:49
Столица
Врио главы Якутии Айсен Николаев и спикер Александр Саввинов обсудили развитие Якутска
20.07.2018, 22:47
Столица
Фотофакт
Спикер Александр Саввинов пожелал всем доброй воли на одноименной аллее
20.07.2018, 22:47
Общество
Налоговые органы начнут рассылку «писем счастья» жителям Якутии в сентябре
20.07.2018, 19:26
Общество
Резонанс
Народный депутат подал документы на должность мэра Якутска
20.07.2018, 18:25
Общество
Столетняя жительница Якутска раскрыла секрет долголетия
20.07.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Найден простой способ улучшить работу мозга
20.07.2018, 17:28
Спорт
Борис Федоров: В режиме ожидания
20.07.2018, 17:01
Столица
Фотофакт
Цветочный рай на площади Орджоникидзе
20.07.2018, 16:55
Столица
Год новаторства: Да будет свет!
20.07.2018, 16:40
Экономика
Акции «АЛРОСА-Нюрба» проданы за 12 млрд рублей
20.07.2018, 16:32
Столица
Автобусный маршрут № 6 продлен до микрорайона Борисовка-1
20.07.2018, 16:27
Происшествия
Выявлены 12 виновников в возникновении лесных пожаров в Якутии
20.07.2018, 16:09
Желток
Эксклюзив
Новое увлечение якутского политика
20.07.2018, 15:56
Общество
Прокуратура Якутии подвела итоги работы за 1 полугодие
20.07.2018, 15:35
Желток
Кондитер из Якутии испекла торт с портретом Айсена Николаева
20.07.2018, 15:16
Общество
Верховный суд РФ разрешил тратить маткапитал на покупку дачи
20.07.2018, 14:58
Красота & Здоровье
Роспотребнадзор проверил пляжи в Якутске
20.07.2018, 14:42
Происшествия
Экстра
В Якутии на реках повышается уровень воды
20.07.2018, 14:41
Общество
Резонанс
Галина Данчикова о пенсионной реформе
20.07.2018, 14:28
Экономика
Сахаэнерго подготовило энергообъекты отдаленных сел Верхневилюйского улуса к зиме
20.07.2018, 14:16
Экономика
Совет директоров утвердил нового директора аэропорта «Якутск»
20.07.2018, 14:15
Желток
Эксклюзив
Якутская красавица родила сына
20.07.2018, 14:00
Спорт
Итальянский марафонец приехал в Якутию, чтобы проверить, есть ли у нас лето
20.07.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Ошибки в макияже, из-за которых вы выглядите старой
20.07.2018, 13:00
Экология
С берега озера Сергелях собрали более 15 мешков мусора
20.07.2018, 12:48
Общество
Обманутые дольщики Чурапчи обретут жилье
20.07.2018, 12:38
Республика
Фотофакт
В Хангаласском улусе заработало колесо обозрения из городского парка
20.07.2018, 12:34
Происшествия
Немолочный дождик: В колонии собаки нашли тайник с телефонами и спиртным
20.07.2018, 12:23
Общество
В Якутске прошел форум «Якутия, вперед!»
20.07.2018, 12:18
Политика
О чем говорили Айсен Николаев и первый президент Якутии
20.07.2018, 12:13
Экономика
«Камелек» открыл секрет оригинального подарка на свадьбу
20.07.2018, 12:05
Общество
Дольщики добиваются банкротства «Симиира»
20.07.2018, 11:49
Экономика
За первое полугодие должники вернули «Якутскэнерго» более 900 млн рублей
20.07.2018, 11:30
Происшествия
Мужчина и ребенок из Якутии погибли в страшном ДТП
20.07.2018, 11:23
Культура & Образование
В Якутии прошла первая выставка керамистов-энтузиастов
20.07.2018, 11:09
Происшествия
Октемскую плотину прорвало из-за повышения уровня воды
20.07.2018, 10:52
Столица
Административная комиссия Якутска провела рейд по несанкционированным торговым точкам
20.07.2018, 10:44
Происшествия
Жители якутского села встревожены «визитом» хозяина леса
Архив новостей
Желток
23 июля 2018, 2:22
30

Чему завидует Ил Дархан?

В знойный день 21 июля впервые отмечался День реки Амга. Мероприятие почтили своим присутствием врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ и и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин АФАНАСЬЕВ. Хозяином мероприятия выступил глава Амгинского улуса Николай АРХИПОВ.
Все могут короли! И многое могут Ил Дарханы. Но вот жить в свое удовольствие ни те, ни другие не могут себе позволить.
И это особенно было видно по поведению Айсена НИКОЛАЕВА на торжествах, посвященных учреждению праздника День реки Амга. Мероприятие, естественно, проходило на берегу легендарной реки под монументом «Кыыс Амма». Солнце палило нещадно. ВИП-персоны мужественно стояли на трибуне и выступали перед народом.

И пока говорил министр Сахамин Миланович, пока шли награждения, Айсен Сергеевич глаз не мог оторвать от привлекательного зрелища.


Буквально в паре метров от трибуны в теплых водах Амги беззаботно плескались малыши. И им откровенно завидовал врио Ил Дархана. Ну, не мог он составить им компанию по протоколу.


Эх, тяжела ты, шапка Мономаха! Народу надо служить. По плотному графику работать.



Во время посещения Амгинского улуса Айсен НИКОЛАЕВ ознакомился с работой местных сельхозпроизводителей, выступил на открытии Дня реки Амги, проконтролировал ход работ на объектах Спортивных Игр народов Якутии и восстановительных работ, встретился с жителями улуса, пострадавшими от паводка.


Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото автора, ЯСИА и Василия ГАВРИЛЬЕВА.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.07.2018, 21:27
Происшествия
Фотофакт
В Якутии огнеборцы «отодвинули» лесной пожар от нюрбинского села
21.07.2018, 9:00
Происшествия
В Якутии загорелся 9-ти этажный дом
18.07.2018, 12:36
Общество
Резонанс
Сбербанк подтверждает информацию о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Банка «Таатта»
21.07.2018, 21:00
Экология
В Якутске ожидается 30-градусная жара
20.07.2018, 0:41
Республика
В Якутии появится береговой учебный тренажер
19.07.2018, 18:03
Политика
Экстра
Новые кадровые указы врио главы Якутии
19.07.2018, 12:33
Экология
Фотофакт
В Якутии посреди лета наступила зима
17.07.2018, 0:09
Желток
Эксклюзив
Роскошный подарок для дочери потенциального мэра
19.07.2018, 11:06
Политика
Экстра
В Якутии назначен новый министр
17.07.2018, 22:55
Общество
Эксклюзив
Интервью
Участник Церемонии мундиаля Серго Сидоров: «Это был сон!»
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Республика
22.07.2018

Айсен Николаев встретился с пострадавшими от паводка семьями Амгинского района

Республика
22.07.2018

Айсен Николаев о Спортивных Играх народов Якутии: Уверен – все у нас получится!

Столица
22.07.2018

В Якутске – пик подготовки к отопительному сезону

Фотофакт
Общество
22.07.2018

«Хозмаркет» присоединился к акции «Вызов-кузов!»

Фотофакт
Происшествия
21.07.2018

В Якутии огнеборцы «отодвинули» лесной пожар от нюрбинского села

Объявление
Путешествия
21.07.2018

Музей Гуггенхайма в Бильбао с Тур-люкс!

Фотофакт
Красота & Здоровье
21.07.2018

В Нерюнгри реализуют социальный проект для женщин с онкозаболеваниями

Резонанс
Общество
21.07.2018

Путину не нравится пенсионная реформа