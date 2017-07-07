Чемпионка России Сардана Трофимова: Игры Манчаары-2017 должны стать лучшими в истории

Чемпионка России Сардана Трофимова впервые и, возможно, в последний раз выступит на крупных республиканских соревнованиях перед своими земляками. По ее словам, как только услышала новость о том, что Игры Манчаары пройдут в Верхневилюйске, сразу решила выступать за родной район.

– Успела оценить стадион, беговую дорожку?

– Самую первую свою грамоту на районных соревнованиях «Осенний кросс» я получила на месте, где сейчас стоит стадион «Ус хоhуун». Тогда, являясь ученицей пятого класса, я пробежала 600 метров. В Тамалакане сначала организовали отборочный турнир. Я заняла второе место, расстроилась, расплакалась. Тренер пожалел меня и взял на финальную часть состязаний, где я стала чемпионкой.

– Насколько изменился стадион?

– Можно сказать, тут было чистое поле, виражи огорожены небольшим штакетником. Мои первые в жизни сборы состоялись здесь, тогда напротив нынешней трибуны стадиона пробегали по лесу. Так что изменилась вся местность, где расположен объект. Приехав, я не узнала Верхневилюйск. Честно! Читаю сообщения в социальных сетях и WhatsApp, где пишут о гостеприимстве верхневилюйцев, радуюсь, будто сама организовала соревнования. Участвуя в Играх Манчаары с 2005 года, могу сказать, что по уровню подготовки нынешняя спартакиада должна стать лучшей в истории.

– На Спартакиаде нет марафонской дистанции…

– Это было известно заранее, в программу Игр Манчаары никогда не включали марафон. Не станут же организаторы переделывать программу соревнований из-за того, что они проходят на родине Сарданы Трофимовой (смеется). Поэтому выбрала наиболее длинные дистанции – 3 000 и 5 000 метров.

– Как оцениваешь свою нынешнюю форму?

– После чемпионата России немного отдохнула. Потом неделю тренировалась, чтобы подготовиться именно к этим дистанциям. Затем участвовала в чемпионате Якутска, прошла отбор на Игры Манчаары. 3 000 метров пробежала за 9 минут 45 секунд, 5 000 – за 16 минут 30 секунд.

– Выступать дома трудно?

– В поддержке зрителей, знающих меня с детства, заключается мое преимущество. Но это и ответственность. В конце концов, ко всем стартам отношусь одинаково, всегда стараюсь занять первое место.

– Это будет достаточно трудно сделать…

– Знаю. Во-первых, 3 000 и 5 000 метров — не совсем привычные для меня дистанции. Во-вторых, за сборные других улусов побегут сильные спортсмены, которые давно специализируются на данных дистанциях. С большинством из них я дружу, но на беговой дорожке об этом сразу забываю.

– В сборной Верхневилюйского района к тебе особое отношение. Чувствуешь это?

– Думаю, я нахожусь в таком же положении, как и все остальные члены команды. В Верхневилюйск приехала несколько дней назад, возможно, приму участие в каких-то официальных мероприятиях.

– Какие планы после Игр Манчаары?

– Не могу пока сказать о ближайших соревнованиях, потому что еще не получили ответ на письмо в Международный олимпийский комитет с просьбой о разрешении выступать под флагом МОК.