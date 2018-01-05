Чемпионат ШВСМ по вольной борьбе впервые прошел по новым правилам

Чемпионат по вольной борьбе Школы высшего спортивного мастерства в этом году впервые прошел по новым утвержденным правилам Объединенного мира борьбы, которые вступили с 1 января. Основные изменения коснулись процедуры взвешивания, поэтому лидеры в некоторых категориях обновились.

Чемпионат ШВСМ, прошедший 3-4 января в «Триумфе», стал первым соревнованием в новом году. На ковер вышли все лидеры сборной Якутии, но им предстояло бороться в новом для себя формате. Если еще в прошлом году вольники выявляли победителей и призеров за один день, то на сей раз они состязались два дня — в первый проводились предварительные схватки, во второй — утешительные и финальные. Кроме того, участники проходили процедуру взвешивания не за сутки до соревнований как ранее, а утром перед выходом на ковер. Это и стало ключевым моментом для некоторых борцов.

Помимо этого добавились две дополнительные весовые категории — до 79 и 92 кг. В первой из них победил Софрон Софронов, который выиграл в финале у Алексея Ефимова, на третьем месте расположились Айсен Копырин и Василий Спиридонов. В категории 92 кг первенствовал мастер спорта международного класса Кузьма Сивцев из Намского улуса. За ним на пьедестале оказались молодой борец Арсентий Николаев и опытный Ян Емельянов.

В наилегчайшей категории великолепную форму продемонстрировал Федор Постников, обыгравший победителей первенств мира Алексея и Петра Копыловых, которым достались серебряная и бронзовая медали соответственно. Чемпион первенства Европы Георгий Окороков тоже занял третье место.

В весе до 61 кг зрелищным выдался финал — чемпион Коркинского турнира Ньургун Александров с минимальным отрывом сразил бронзового призера прошлогоднего чемпионата России Дмитрия Аксенова. Мастера спорта Арыйаан Тютрин и Семен Владимиров стали третьими.

В самой сильной категории до 65 кг выступила пятерка одних из лучших борцов республики — Виктор Рассадин, Егор Пономарев, Эдуард Григорьев, Петр Павлов, Айхаан Антонов. Все они продемонстрировали равную борьбу, даже капитану сборной пришлось нелегко. Рассадин, уступая в счете, на последних секундах вырвал победу у Петра Павлова и Эдуарда Григорьева. В финале он должен был встретиться с Пономаревым, но Виктор не смог пройти взвешивания во второй соревновательный день и был снят с турнира. В борьбе за «золото» Пономарев выиграл у Эдуарда Григорьева, который вышел в финал благодаря новым правилам.

«В этом весе могу отметить Петра Павлова, который в прошлом году ярко выступил на нескольких турнирах и в этом чемпионате выглядел очень уверенно. Нужно давать шансы молодым борцам, чтобы они часто выступали, у нас хороший резерв перспективных борцов, — рассказал первый заместитель директора ШВСМ Леонид Спиридонов. — Сегодня опробовали недавно вступившие правила двухдневного формата борьбы. Ребята говорят, что есть сложности при взвешивании, поэтому трудно выложиться на схватках. Но нужно адаптироваться под такой режим и привыкнуть к нему».

Победители и призеры чемпионата ШВСМ: