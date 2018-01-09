Чемпионат России по мас-рестлингу пройдет в Нальчике

Всероссийская федерация мас-рестлинга направила в министерство спорта страны предложение о календарном плане мероприятий на 2018 год. Из него следует, что чемпионат России по якутскому национальному единоборству запланирован в столице Кабардино-Балкарии.

Документ определил места и даты проведения более 20 спортивных мероприятий. Чемпионат России по мас-рестлингу 25-28 мая примет город Нальчик. Состязание станет отборочным этапом на чемпионат Европы, а также чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Якутске.

Столица Кабардино-Балкарии имеет солидный опыт проведения крупных соревнований по якутскому единоборству — в прошлом году там состоялось первенство страны. Ежегодно город организует всероссийский турнир «Кубок Кавказа», на этот раз он запланирован на 23-26 февраля. Практически параллельно с ним (с 28 февраля по 6 марта) пройдет международный турнир «Арнольд Классик» в штате Огайо, на котором также поборются мас-рестлеры.

Кроме того, в календарный план включили абсолютные чемпионаты России (в Москве 9-12 ноября), мира (во Владивостоке осенью) и Европы (венгерский Бугаца в августе).