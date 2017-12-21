Чемпионат России по боксу пройдет в Якутске

Вчера состоялось заседание тендерной комиссии Федерации бокса России по организации всероссийских соревнований, первенств и чемпионатов России по боксу на 2018 год, на котором были определены места проведения чемпионатов и первенств России в разных возрастных категориях.

Проведение чемпионата России по боксу среди мужчин выиграла Республика Саха (Якутия), г. Якутск. Чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ. Генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев сообщил ТАСС, что точные даты проведения соревнований пока не утверждены. Отметим, что предстоящий чемпионат будет иметь большое значение, так как в 2019 году, впервые с 1989 года, в России (г. Сочи) пройдет чемпионат мира по боксу.