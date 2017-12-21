Чемпионат России по боксу – это отбор на Олимпиаду в Токио – Василий Егоров

Чемпионат России по боксу, который будет проведен в Якутске в 2018 году, это отборочный турнир к чемпионату мира и Олимпиаде – 2020 в Токио. Об этом сообщил двукратный чемпион Европы и серебряный призёр чемпионата мира в весовой категории до 49 кг Василий Егоров.

«Конкуренция на чемпионате России всегда была очень высокой, но я думаю, родные стены мне помогут. Этот чемпионат будет отборочным турниром к чемпионату мира и Олимпиаде в Токио. Но выступление дома – это всегда большая ответcтвенность», – сказал двукратный чемпион России Василий Егоров.

Также он сказал, что проведению чемпионата России по боксу в Якутске способствовал и содействовал Егор Борисов. «Благодаря поддержке Егора Афанасьевича чемпионат будет проведен в Якутске. Это очень хорошо для популяризации нашего спорта – бокса», – сказал спортсмен.

Решение о проведении чемпионата страны в Якутске было принято сегодня в Москве.