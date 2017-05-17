Чемпионат по кросс-кантри велогонкам — в Якутске

21 мая 2017г., в воскресенье, Федерация велоспорта РС(Я) совместно с Управлением физической культуры и спорта города Якутска в местности Хатынг-Юрях проведут первый в этом году чемпионат города по велогонкам по пересеченной местности, сообщает велоклуб Якутска.

«Трасса пройдет по облегченной трассе ежегодных велогонок. В гонке будет отсутствовать технический элемент «Мост» и узкий крутой торчок «Б52» Кроме того, с этого года в велогонки вводится категория «Фитнесс» без взносов. Любой желающий, даже с нулевой подготовкой, может приехать и ощутить на себе весь дух кросс-кантри велогонок», — сообщает организатор велогонки Игорь ПЕТРОВ.

Всего в гонке будут семь категорий участников: юниоры от 14 до 19 лет, юниорки от 14 до 19 лет, женщины от 20 лет и старше, мужчины от 20 до 39 лет, ветераны от 40 до 49 лет, ветераны от 50 лет и старше, фитнесс (мужчины велосипедисты-новички от 20 лет и старше). Дистанция одного круга около 7,5км. Мужчины преодолевают 4 круга, женщины, юниоры и юниорки 2 круга по облегченному кругу, ветераны 2 круга по стандартному кругу.

Старт массовый – одновременно стартуют все категории.