Чемпионат мира. Алмаз в виде футбольного мяча!

К четвертьфиналу природа подарила России алмаз в форме футбольного мяча

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщает о находке уникального по внешнему виду алмаза — камень выглядит как футбольный мяч.

Алмаз был добыт 4 июля на трубке Карпинского-1 в Архангельской области, которую разрабатывает дочерняя компания АЛРОСА — ПАО «Севералмаз». Камень имеет массу 0,5 карата и размеры 3,5 х 3,2 мм.

«Несмотря на маленький размер, это уникальная находка. Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые. Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале», — сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

Губернатор Архангельской области, где был добыт алмаз, предложил назвать камень «Игорь Акинфеев» в честь вратаря ПФК ЦСКА и сборной России по футболу. «Примечательно, что алмаз был обнаружен накануне четвертьфинала, куда наша сборная пробилась во многом благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева», — сказал глава региона Игорь Орлов.

Аналогичные предложения также поступали от многих болельщиков, обращавшихся в компанию.