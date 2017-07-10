Чемпион Игр Манчаары о своей травме

Сегодня, 9 июля, в завершающий день Игр Манчаары состоялся заключительный этап по национальным прыжкам в дисциплине «куобах». Победителем стал представитель Таттинского района Андрей Васильев. Повторить ранее установленный рекорд атлету, по его словам, помешала травма ноги.

«Этим летом получил травму, поэтому победа далась мне очень тяжело и болезненно. Я не расстроен, что не смог достичь своего рекорда — 41,23 метра, наоборот, рад, что вообще сумел принять участие в спартакиаде. Не дотянул до своего лучшего показателя всего-то трех сантиметров. Учитывая травму, это для меня большая победа. Моему тренеру Захару Ефремову и чемпиону Виталию Васильеву я признателен за подготовку к Играм«, — рассказал ЯСИА Андрей Васильев.

Своими основными конкурентами на Играх он считал чурапчинца Мичила Яковлева и нюрбинца Ивана Терентьева. Однако, преодолев боль, Васильев сумел уйти в отрыв после первой же попытки. Его соперники тоже выступили на соревнованиях достойно — завоевали «серебро» и «бронзу» соответственно.

Рекорд в 41,23 метра Андрей Васильев установил в сентябре 2016 года во время спартакиады в своем родном Таттинском районе.

Победу на юбилейных Играх Манчаары молодой прыгун посвятил родителям и любимой девушке.