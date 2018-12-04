Саха чай угощает москвичей и гостей столицы

В эти дни предприниматели Якутии при поддержке Министерства предпринимательства, торговли и туризма республики участвуют в выставке в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

На Тверской площади открылись сувенирные лавки, предлагающие москвичам и гостям столицы уникальные косторезные изделия из бивня мамонта и национальные якутские украшения из серебра. Живой интерес жителей мегаполиса вызывает выставка якутской национальной одежды. Не остаются без внимания легендарные якутские охотничьи ножи и чорооны. В павильоне мастер классов по традиционным ремеслам идут мастер – классы по резьбе мамонтовой кости и плетению из конского волоса. Желающие могут в эти дни научиться якутским национальным настольным играм «Хаамыска» (камешки), Хабылык (лучинки).

В павильоне кулинарных мастер – классов предлагают изысканную якутскую кухню. Здесь москвичам можно полакомиться саламаатом с копченой олениной и голубикой, индигиркой из нельмы и строганиной.

Рядом с кулинарной мастерской находится Чайный дом, где гости ярмарки в теплом помещении могут немного передохнуть, согреться. ООО «Саха чай» предлагает москвичам и гостям столицы выпить чаи с якутскими травами, в том числе именитый иван-чай.

В зоне «Деревня рыбака» представлен весь богатейший ассортимент вкуснейшей якутской рыбы.

Среди гостей ярмарки можно встретить якутского Деда Мороза Чисхана или Повелителя холода. Это высокий старец с длинной седой бородой, одетый в синюю шубу и шапку с высокими рогами.

Там же на Тверской площади Москвы идет презентация туристического потенциала Якутии, демонстрируются видеоролики о туристических маршрутах, путеводители, каталоги туриндустрии республики.

Источники: якутские информагентства, ТАСС