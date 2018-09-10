Чем порадует телезрителей юбилейный телесезон НВК «САХА»

10 сентября Национальная вещательная компания «Саха» открывает 55-й юбилейный сезон на телеканале «НВК Саха». Как сообщили в компании, телезрителей ждут приятные сюрпризы.

Юбилейный сезон начнется с полюбившегося телезрителям сериала «Ыаллыылар». В новой сетке вещания это не единственный сериал, который порадует зрителей НВК «Саха». В эти дни творческая группа сериала «Ааспыт ааспат амтана» снимает последние серии продолжения. Станет, наконец, известно, чем закончится история Дайааны и Виктора и многих других звезд ситкома. Компания также анонсирует запуск еще одного сериала, который был снят этим летом, но его название держится пока в «секрете». Ежедневно в 21 час в будние дни, когда все основные трудовые и домашние дела будут позади, телезрители смогут отдохнуть за экраном своих телевизоров.

Утро с НВК «Саха» начинается с самой рейтинговой передачи телеканала – утренней программы «Сана кун – Новый день». Для телезрителей подготовлены новые рубрики, с утра можно будет узнать самые интересные новости.

По вечерам со вторника по четверг НВК «Саха» приглашает своих зрителей спокойно провести вечер в компании интересных и известных людей. В новой передаче «Ис сүрэхтэн…» объединятся самые популярные ведущие телеканала Георгий Белоусов, Сардана Сивцева — Дана Сард и Наталья Михалева – Сайа.

Не остались в стороне и интересы маленьких телезрителей. В этом году детская программа «Биһикчээн» (Колыбель) порадует наших юных зрителей мультипликационным сериалом на якутском языке. «Все вопросы лицензионного характера, утверждения детских голосов уже решены, поэтому мы уже приступили к дубляжу российского мультсериала, – прокомментировал директор телевидения НВК «Саха» Михаил Сергеев. – С 10 сентября каждый вечер в 20:15, перед началом главного выпуска главных новостей республики, мы приглашаем к экрану своих малышей».

Слот раннего вечера будет посвящен мужской аудитории. Исследования показали, что в это время НВК «Саха» смотрят в основном мужчины. Ранний вечер стартует в 17:15 с прямого эфира программы «Эр хоһуун». Блок дополнят программы «Продвижение» и «Охота и рыбалка в Якутии». В 19:15 общественно-политический блок представят проекты «Один из нас», «Сэргээ» и «Туһаан». По пятницам в это же время любителям спорта будет представлен разбор спортивных мероприятий в программе «Спорт-клуб».

Выходные дни будут посвящены здоровью и талантам. По субботам до полудня будут выходить передачи не только о физическом, но и духовном здоровье, а по воскресеньям – эфир будет посвящен талантливым детям. В вечернее время телезрителей порадуют проекты «Өркөн өй», «Үрдэл», «ТВ-Спорт» и концерты звезд якутской эстрады.

Как отметил Михаил Сергеев, программная дирекция компании 3-4 раза в год проводит большую исследовательскую работу, чтобы определить интересы телезрителей, востребованность телепередач, сезонный интерес. «Благодаря социологическим опросам, мы точно знаем, кто наш зритель сегодня и какую передачу он хочет смотреть», – сообщил он.

Творческий коллектив Национальной вещательной компании с новыми силами, идеями ждет встречи в эфире.