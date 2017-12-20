Чем опасны зимние поездки в жаркие страны

В новогодние каникулы многие якутяне устремятся из суровой зимы в жаркое лето, к теплому морю, знойному солнцу и изобилию свежих фруктов, оставив позади морозы, снега и ветра. Но не все путешественники задумываются о негативном влиянии резкой смены климата на здоровье.

Резкая смена климата от морозов Якутии к жаре экзотических стран грозит здоровью человека серьезными потрясениями. И это не предположение, а вполне объективная реальность, факт, который вывели врачи-климатологи.

Доказано, что акклиматизация протекает в срок от пяти до семи дней. Если вы выезжаете по путевке в жаркую страну всего на семь дней, то ваш организм во время желаемого отдыха наоборот, получает сильный стресс. Получается, что человек, еще не успев привыкнуть к климату и пройти акклиматизацию на новом месте, вынужден возвращаться обратно – и его организм встряхивает уже реакклиматизация, и он получает двойную отрицательную нагрузку.

Учитывая это, самым оптимальным является отдых продолжительностью 21 или 24 дня. При этом будет замечательно, если по возвращении домой у вас останется в запасе несколько дней на адаптацию.

Если вы недавно перенесли заболевание (от обычной простуды до гастрита) или операцию, не стоит подвергать свой организм стрессу смены климата. При перемене климатического пояса состояние вашего здоровья может ухудшиться.

В том случае, если вы ждете ребенка, также не следует резко менять климат.

Есть и возрастные ограничения: детям до 3 лет, и взрослым после 45 лет не рекомендуется из зимы резко переезжать в лето. Особенно к этому совету нужно прислушаться женщинам во время менопаузы.

Если вы имеете хронические болезни, не спешите на отдых в жаркие страны. Это относится в первую очередь к людям, страдающими сердечнососудистыми, бронхо-легочными и аллергическими заболеваниями, а также с патологией опорно-двигательного аппарата и психо-эмоциональными расстройствами. Учитывая, что возраст этих заболеваний значительно «помолодел», то, пожалуй, совет проконсультироваться с врачом может касаться всех туристов от 20 лет. К тому же, врач может посоветовать вам дом отдыха или пансионат, работающий в определенном, полезном именно вам, климате.

Планируя отпуск, подумайте и о том, на сколько шагов вы меняете часовые пояса. Врачи считают, что организм начинает испытывать стресс уже при пересечении одного часового пояса, а пересечение двух часовых поясов, особенно в быстром темпе – это уже реальная опасность для здоровья. Если вам все-таки нужно переехать из одного часового пояса в другой, по возможности сделайте это на поезде, а не на самолете.