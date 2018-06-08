Чем опасны клещи и как от них спастись

С приходом тепла многие семейства и любители отдыхать на природе устраивают прогулки в лес или парк, а также предпочитают жарить шашлыки на даче. Однако приятный отдых может оказаться полностью разрушен маленьким и практически незаметным насекомым — клещом. Они являются переносчиками большого количества заболеваний, поэтому каждому нужно знать, как защитить себя от укуса клеща, а также каким образом бороться с его последствиями, сообщает Рамблер.

Сезон

Активность клещей зависит от температуры и влажности, а чаще всего они наиболее распространены в теплые дни мая и июня. Именно в это время данные паразиты начинают повсеместно размножаться, поскольку влажность воздуха повышается, как и температура почвы.

Инфекции

Клещи способны переносить массу опасных заболеваний, например, вирусный энцефалит, а также геморрагическую лихорадку, достаточно неприятный боррелиоз и множество других инфекций. Чаще всего очаги данных заболеваний относятся к равнинно-степным ландшафтам и лесному умеренному климату.

Укус

После попадания на тело человека или же животного клещ ищет наиболее тонкие места кожи для укуса, например, подмышки, шею и волосистую часть головы. Именно там имеется повышенная влажность, в связи с чем достичь кровеносных сосудов заметно проще. Кроме того, насекомые в состоянии атаковать жертву за ушными раковинами, в области паха, а покалывания или боли во время этого ощутить невозможно. Вводя челюсти в кожу человека, клещ также попутно выпускает слюну с природным обезболивающим.

Последствия

Клещ способен пить кровь человека на протяжении нескольких дней, после чего заметно увеличивается в размерах и отваливается. Чем дольше паразит имел контакт с организмом, тем более высок риск передачи заболевания. В таком случае место укуса клеща краснеет, а с течением времени кольцо начинает расширяться, когда его центр осветляется. Удалять клеща рекомендуется пинцетом или посредством нити, а движения в ходе этого должны оставаться преимущественно раскачивающе-выкручивающими. Нельзя раздавливать клеща, смазывать его жиром, прижигать или сжимать тельце, поскольку это грозит инфицированием.

Безопасность

Важно помнить, что клещи могут обитать не только на деревьях, но и в траве, на обочинах парковых дорожек и в кустарниках. Во время отдыха на природе следует выбирать одежду с длинными рукавами, пользоваться репеллентами и носить головные уборы. Чтобы обнаружить насекомое на одежде, лучше отдавать предпочтение светлым тонам, не забывая осматривать ее и свое тело сразу по возвращении с прогулки.