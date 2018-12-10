Чем опасен синдром «новогодней елки»

В преддверии новогодних праздников аллергологи-иммунологи предупреждают о начале синдрома «новогодней елки». Зачастую на лесных деревьях встречается плесень, которая может вызвать аллергию. Всего встречается около 50 разновидностей такого грибка и он может представлять опасность для человека, сообщает Рамблер.

Также аллергическая реакция может начаться не только на плесень, но и на само дерево. Хвойный сок, пыльца и плесень могут взвыть такие симптомы как зуд, чихание, насморк, дерматит, хрипоту, проблемы с дыханием и даже головную боль. Зачастую люди путают эти симптомы с простудой или вирусом.

Грибком плесени заражены около 70% процентов всех елей. Ко всему прочему, при комнатной температуре и при дополнительном «обогреве» гирляндами, споры начинают разрастаться и свободно летать по воздуху, проникая в дыхательные пути.

Ели на продажу обрабатываются химикатами от вредителей. Такие деревья особенно опасны для курильщиков, аллергиков и страдающих бронхиальной астмой.

Специалисты предупреждают, что елку нельзя держать в доме более одной недели.